Det uvanlige minuttet: forskere kaster 350 757 mynter for å bevise at hode eller hale ikke er 50/50

En studie, utført med 48 personer som kastet 350 757 mynter av 46 forskjellige mynter, forteller oss at det er en veldig liten fordel for en viss side, når man spiller heads eller tails.

Faktisk, ifølge resultatene av denne studien (som på ingen måte er vitenskapelig), «Presesjon får mynten til å bruke mer tid i luften med den første forsiden opp.«Presesjon betyr endringen i orienteringen til delens rotasjonsakse.»Derfor er det mer sannsynlig at mynten lander på samme side som den startet på.«

Denne teorien er basert på arbeidet til Persi Diaconis, en amerikansk matematiker og professor i matematikk og statistikk ved Stanford University. I følge Wikipedia, «Persi Diaconis er spesielt kjent for sitt arbeid med tilfeldige problemer, som kortstokking.«

«Hvis du satser én dollar på utfallet av et myntkastspill (det vil si at du betaler $1 for å delta og vinne $0 eller $2 avhengig av utfallet) og gjentar innsatsen 1000 ganger, og kjenner til den opprinnelige plasseringen av mynten, vil du få en gjennomsnitt på 19 dollar«, kan vi lese i studien.

Dette betyr at sjansene dine for å velge riktig ansikt øker med antall kast. Det er nok å si at i et enkelt klassisk spinn, for å avgjøre hvem som går først når du begynner å spille et brettspill, for eksempel, vil du sannsynligvis ikke være så heldig. Faktisk fant forskerne at mynten hadde 50,8 % sjanse for å lande på siden den kom fra. Det er ikke mye, men det er likevel bedre enn 50/50.