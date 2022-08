Det var en feil å la ukrainerne finne Wagners hemmelige hovedkvarter før de ødela det

Denne mandagen 15. august kunngjorde Ukraina med tilfredshet at de hadde ødelagt Wagner-gruppens hemmelige hovedkvarter. Det er en organisasjon av leiesoldater som kjemper sammen med russiske tropper. Men hvordan fant ukrainerne dette uoppdagelige stedet?

Faktisk er dette den største feilen til en pro-russisk journalist: Sergey Shreda. Dette er ifølge Luhansk-guvernør Serhiy Haydey. Faktisk publiserte journalisten Telegram-bilder med andre leiesoldater under sitt besøk i Donbass. På et av bildene kan man se navnet på gaten der de paramilitære styrkene var stasjonert i byen Bhopasna. Snart ble bildene slettet. Men kopier av den fortsatte å sirkulere på sosiale medier. For å bli tatt sa Sergei Shreda at han avslørte adressen til Wagners hovedkvarter i en avtale med gruppen.

Flere uavhengige medier, som Radio Liberty og det russiske nyhetsnettstedet Medusa, bekreftet at ukrainsk sikkerhet faktisk hadde rammet samme sted som på bildet. På den annen side er det vanskelig å fastslå dødstallet i dette angrepet. Guvernør Hayday nevner hundre dødsfall. Radio Liberty anslår at en russisk oligark, Evgeny Prigozhin, ble truffet i angrepet. Ansett som «kokken» i Kreml, var han veldig nær Putin. Dette ble avvist av det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti.

Wagner-systemet var en viktig brikke for Russland og spilte en betydelig rolle i å få byene Popazna og Lisysansk i det østlige Ukraina. De har også blitt sendt til Syria, Mali og Den sentralafrikanske republikk. De er siktet for krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd.