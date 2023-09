Det var hans feil også

Sammenligner vi karrierene til Erling Holland og Kylian Mbappe, spiller nasjonal utvelgelse en viktigere rolle for franskmennene enn for nordmannen. Men ikke bare fordi Norge er et lite land…

Når vi snakker om den nye rivaliseringen i europeisk fotball, mellom Kylian Mbappe og Erling Holland, uansett hvor vi snakker om Ballon d’Or, understreker vi at nordmannen har en klar feil hver gang: han kan aldri stole på laget sitt. Å vinne titler på nasjonalt nivå. Det er tydelig at Norge ikke er Frankrike. Med tre VM-sluttspill og én Euro er det nordlige landet, som har mye enklere midler enn Frankrike (sammenlignet med Frankrikes mer enn 2 millioner lisensinnehavere), ikke i noen posisjon til å slite.

Men når vi ser Norge 11 poeng bak Skottland i gruppe A kvalifisere seg til EM 2024 (selvfølgelig én kamp mindre), har vi rett til å bli overrasket! Bortsett fra Erling Hallenby har det norske laget noen talenter i Arsenal-kaptein Martin Odegaard, Villarreal-målscorer Alexander Zorloth og tidligere Rennes Birker Melling. Ikke et morderlag, men ikke på langt nær nok til å kvalifisere seg til EM derfra…

24 valg for Holland, 70 valg for Mbappe!

Det er én faktor å ta hensyn til: Erling Hollands gjentatte fravær. Manchester City-spissen var med i bare to av lagets fire kamper i gruppe A. Selv om hans tilstedeværelse under hjemmenederlaget ikke endret kampens gang, scoret Citizen 3 mål på 2 kamper. Selv om han er 18 måneder yngre enn Kylian Mbappe, har Erling Haaland bare 25 landskamper (for 24 mål), nesten 3 ganger mindre enn parisieren (70 landskamper, for 40 mål). Selv om vi ikke kan kontrollere skadene, ser vi at franskmannen alltid vil spille, noen ganger litt for mye, og nordmannen støtter klubben sin.

«Cyborg» viser imidlertid ambisjonene sine ved valg. «Jeg drømmer om å oppnå store ting med utvalget mitt. Vi er et lite land med 5,5 millioner mennesker, så det er ikke lett. Men jeg drømmer om å delta i et EM eller et VM.Han forklarer til våre kolleger i France Football.

Problemet er at trener Stahl Solbakken ikke har lykkes med å bygge et lag rundt seg. Nordisk trening stagnerer med 44Th Rangert av FIFA og ikke presterte på høyeste nivå, ble hans forgjenger Lars Lagerback sparket fordi han ikke klarte å kvalifisere Norge til EM 2020.