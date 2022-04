«Det var herlig»: Hylleregn til sangeren Arno

Ostend-sangeren døde av kreft i bukspyttkjertelen i november 2019 i en alder av 72 år.







LSangeren Arno døde lørdag 23. april, meldte agenten hans Philippe de Crood. Han har kjempet mot kreft i bukspyttkjertelen siden slutten av 2019. «Vi vil alle savne ham, familien, vennene hans, musikerne, men han vil alltid være takknemlig for musikken som fulgte ham til slutten av dette året,» sa manageren hans i en uttalelse. Om en måned til fyller han 73 år.

Til tross for sykdommen fortsatte han å opptre de siste månedene av sitt liv: han ga tre konserter på AB i Brussel og to på Kurzal i Austen. Hans siste konsert på AP ble avlyst i mars i fjor. Arno jobbet også med et nytt album.







Arno Hindgenz, født i Austent, har bodd i Brussel siden 1980-tallet og besøkte ofte Place Saint-Catherine-distriktet i Brussel. Sangeren ble gjort til æresborger i hovedstaden. «Fan, vi savner ham allerede …», svarte Brussels ordfører Philip Close, et av kunstnerens sentrale tema.

Det kongelige slott tvitret lørdag kveld: «Vi er triste over å høre om Arno Hindgens død. «#Arno er en kjærlig personlighet og en utrolig talentfull artist. Sangene hans vil forbli hos oss i lang tid. Våre tanker går til hans familie og kjære. King ønsket sangeren velkommen til publikum i februar i fjor.

Mireille Mathieu spilte inn episoden sin lørdag i et studio i Sør-Frankrike. «På slutten av økten fikk jeg vite de forferdelige nyhetene og hans avgang rørte meg dypt,» sa han til AFP.

«Hans nesten bestemte ønske var å spille inn en duettlåt med meg. For to uker siden i Brussel spilte han inn stemmen sin med stort mot. Arno var en sann poet, og han fortsatte på en måte som kunne fortelle seg selv gjennom sangene hans.