«Det var ideen om å ha en fest i bilen som jeg likte spesielt,» deler YouTuber POG på Brussel Motor Show.

I år har bilutstillingen endret seg, og flyttet fra det seriøse februarselskapet til det private selskapet 402 Automotive, som er mye mer avhengig av utstillingen enn på «nye produkter» for å finne sitt publikum. Det er et valg som imponerte Pog, en bilanmelder på Internett, som ble invitert til å komme og «vise» av organisasjonen. «Jeg liker virkelig bilutstillinger, men dessverre forsvinner de.» Pogue hevder at han har 1,3 millioner abonnenter på YouTube og over 5 millioner abonnenter på alle sosiale medier til sammen.

«Det var ideen om en drive-in-fest jeg likte spesielt godt, og det faktum at noe nytt blir prøvd i Belgia. Vi må gi det en sjanse. Og det er alt. Det er også muligheten til å være med på det. Den virkelige verden Den virtuelle verdenen er veldig bra, men løsningen for meg er Det er kombinasjonen av de to som skjedde på bilutstillingen i Brussel. Det er egentlig ingrediensene: influencere, luksusbiler – og jeg vil også være tilstede med mange av bilene mine – og viser at jeg er kjærlighet. Jeg har virkelig presset Vibiac de siste årene til å bevege seg i denne retningen, med mer interaksjon med Virtual World. De gjorde ting veldig bra, men her definitivt begge føttene i hullet! Det er spesielt en visningsplattform som bilen min skal kjøre på. Jeg liker ideen, det er en endring fra statiske skjermer. Så vi vil kunne høre den, og jeg vil kunne tiltrekke meg «Abonnenter, det er flott. Jeg håper at dette vil fortsette og at sosiale nettverk ikke vil representere slutten på bilutstillinger, men tvert imot vil vi finne en ny balanse.»

Og derfra til å gjøre YouTubere – et begrep han foretrekker for seg selv fremfor influencere, fordi han «ikke ville påvirke noen» – avgjørende for et vellykket bilarrangement? «Ja, jeg tror det, men det trenger ikke være sånn heller.»svarer åpenhjertig Pugh, som sier han alltid er imponert over innvirkningen han kan ha på samfunnet sitt.

Del lidenskapen din på en ansvarlig måte

Påvirkning som også gir opphav til et visst ansvar: «Jeg blir overrasket når jeg ser hvor mye abonnentene mine kjenner meg. I de aller fleste tilfeller er det alltid en glede å møte dem. Men det er også mye arbeid. Du må tilfredsstille dem, fordi de har virkelige forventninger i når det gjelder kvalitet og kvantitet av innhold.» Et bredere moralsk ansvar også, når det gjelder trafikksikkerhet spesielt, som Pugh ikke frasier seg. «Det er en konstant bekymring for verdiene jeg formidler. Ingen steder i videoene mine finner du for eksempel en meter som går over grensene. Det er ingen vekt på hastighet i det hele tatt. Jeg vet at det er influencere som gjør det, og som fortsett slik. I noen tilfeller «Det er sjokkerende. Dette er ikke eksempler. Personlig foretrekker jeg å snakke om motorsport, diskutere med entusiaster, bli kjent med folk og vise gledene og sorgene til en superbileier. Å leve drømmen min, og del det for å få andre til å drømme med meg!»

