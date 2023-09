«Det var ingen nåde mot oss, vennene mine ble torturert i flere dager»

«Ett steg mot frihet»

«Fjoråret ett steg til frihet», forsikrer Hessam (ikke hans egentlige navn), som i tjueårene studerte i Teheran og motsatte seg heftig styret til mullahene, som han hadde kjent hele livet. Denne tilhengeren av MEK (People’s Mujahideen, jaget av regimet innenfor og utenfor dets grenser) vet dette: han tar en risiko ved å våge å snakke med et utenlandsk, vestlig medie. Med god grunn, i løpet av de siste 12 månedene, har minst 3626 MEK-supportere blitt arrestert. Imidlertid går sinnet som animerer den iranske ungdommen utover mulig politisk vilje: «Ikke bare på universiteter, det er en stor del av befolkningen som venter på at gnisten skal komme ut og stige.Hessam forsikrer. Dette regimet ønsker å avslutte det som skjedde i fjor en gang for alle, men folket venter på en sjanse til å starte på nytt.

Tiden vil vise om ulmebrannene ved iranske universiteter vil gjenoppstå de kommende månedene. Og likevel, til tross for regimets innsats for å berolige Irans ungdom, er glørne fortsatt varme. «For et år siden, umiddelbart etter nyheten om drapet på Mahza Amini, spredte nyheten seg og folk gikk ut i gatene.Hessam kommer til tankene. Slik var det også med mange elever, som sluttet å gå til klassen og begynte å ta opp agitasjonsrelaterte slagord. Disse slagordene er åpent rettet mot mullaer og ledere. Statuer av Khamenei (Redaktørens notat: Supreme Guide, ved makten siden 1989) Eller andre ledere ble brent og trampet ned.»

Et brennende bål

«Siden daHan fortsetter, Vi har ingen nåde. Universitetsledere svarte direkte til myndighetene, og lot revolusjonsgarden komme. Mange av vennene mine ble arrestert. Dette fortsatte en stund til opprøret nådde sitt høydepunkt. Syv eller åtte måneder etter at opprøret begynte, var det mange arrestasjoner på universiteter. Noen studenter ble arrestert i noen dager, andre i noen måneder, og noen sitter fortsatt i fengsel i dag. Vennene mine ble torturert i flere dager. Eller signere et løfte om ikke å protestere igjen og deretter bli løslatt. Mange studenter er utestengt fra å bli med på universitetet. Uforbudt: Utestengt på livstid.»

«Vi tilbrakte sommeren med universiteter stengtHessam fortsetter. Nå prøver regimet å kontrollere det som skjer på universitetet så tett som mulig. Som et resultat har lærere blitt tvunget til å bli hjemme eller blitt sparket de siste ukene. I stedet er det «lærere» som ikke kan fagene de underviser i, eller mangler akademiske ferdigheter. Men hvem er direkte involvert i styring?

Fattige

Fra utenfor landet prøver Irans eksilerte National Council of Resistance, NCRI, som forener de fleste av MEKs ledende organisasjoner, å rapportere hva som skjer inne i landet, samtidig som de tjener så mye penger som mulig. . «Opprøret hadde en betydelig psykologisk innvirkning på en del av befolkningen som ikke lenger var redde», observerer denne samtalepartneren i MEK, mens hyllester til Mahsa Amini sprer seg i disse dager. Fremfor alt, «Ingen forventer store fundamentale endringer fra regimet, mens 70 % av iranerne lever under fattigdomsgrensen.. Men Iran er et rikt land. I gass, olje, mineraler. Gud har velsignet oss!», sa sistnevnte med et skjevt smil. Før du er ferdig: «Folk begynner å våkne opp til denne virkeligheten. Regimet kan endre det, men det vil det ikke fordi systemet vil kollapse. Det må fortsette å mate sine lojalister, og hvis det stopper, vil regimet falle.»