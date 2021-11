«Det var litt brutalt»: Michael Charran fikk sparken fra Beste kokk

“M6 har besluttet å endre voldgiftsretten, sa han på sin Instagram-konto. Eventyr står for meg. En ting å vite: Jeg savner deg så mye, men vi vil definitivt møtes igjenKunngjøringen utløste en bombingE 31. august sist For fans –Men av Philip Etsebest– Utmerket kokk. Michael Charran var i ferd med å forlate kultkokeshowet etter seks års god og tro tjeneste fra sin stilling som voldgiftsdommer. Han ble umiddelbart erstattet av Glenn Viel.

“Jeg har en flott kokk frem og tilbake”

Hvis Michael Charran bekrefter at det ikke ble gjort elegant, går Toulouse-kokken videre. “Skytingen startet igjen, jeg fordøyde det, Han forklarer TV 7 dager. Det var litt forferdelig, men dette er TV-verdenen. M6 tok en avgjørelse, jeg har ingenting å siOg mennesket er positivt. “Disse syv årene vil bli et stort menneskelig eventyr med verdier som respekt, dedikasjon, hardt arbeid og hardt arbeid.Og konkluderer: “For meg er det en god kokk før og etter. Akkurat nå har jeg fått forespørsler, men jeg vil ikke lage TV for å lage TV. Jeg ønsker å delta i et arrangement som har mine menneskelige verdier.”