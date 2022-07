Det var Max Dupri som pådro seg myndighetenes vrede

Det har gått noen uker nå siden Max Dupri, kjent som LA Knight i NXT, presenterte sine maksimale mannlige modeller med ma.çé og mån.sôör. For denne ukens Blue Show kunngjorde WWE at de gir oss 2022 Beachwear Collection med Max Dupris søster, Maxine Dupri.

Men det var egentlig ikke det vi så på SmackDown i går kveld. Dermed var det bare vi som hadde rett Behind-the-scenes segment med Maxxine Dupri og ma.çé og mån.sôör uten Max Dupri. Faktisk er det Maxxine Sophia CromwellEn 25 år gammel bryter som var i NXT 2.0 og kunne ta brorens plass.

Faktisk sier PWTorch det Max Dupri skal ha pådratt seg «noen»s vrede bak kulissene. For noen uker siden, før han trakk seg, bestemte Vince McMahon seg for å fjerne ham fra gruppen og TV-programmene. Det amerikanske nettstedet hevder at Max Dupree visste at dette ville bli hennes siste opptreden da hun kunngjorde at søsteren hennes ville være på SmackDown.

Bortsett fra showene er Max Dupris fremtid foreløpig ukjent. Vi vil garantert finne ut av det veldig snart.

Bildekreditt: WWE