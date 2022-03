Det var rotter i skapene våre.»

Sudinfo kjøpte den ubeskrivelige Pierre-Jean Chalençon i sitt studio. Den tidligere kjøperen av «Case Finished», som i dag «synger» Give Me Your Q … Are You Crazy «», vendte tilbake til alle sine kontroverser. Se videoen.

Da Pierre-Jean og Julian Cohen bestemte seg for å forlate «saken er over», skrev du på nettverkene at du ble behandlet som hunder på utstillingen …

Det var litt morsomt (…), men det er litt sant. Sophie Tawant fikk komme i en motorsykkeltaxi. Et år senere avviste vi det fordi det var for dyrt. Tross alt må jeg si at vi ikke engang har en kjole, vi er kjøpere! Stedet der Sophie Tawant gikk på toalettet var garderoben vår. Vi hadde et lite kjøleskap med rotter og mus. Vi kan ikke slappe av uten antrekket. Med publikumspoengsummene vi fikk etter et år eller to, sa jeg uansett … det er derfor vi ble behandlet som dritt.

Du forlot showet fordi du var sliten, sier du. Har du tapt mye penger på å kjøpe forskjellige og forskjellige produkter?

Ja. Etter 4 år ble jeg lei meg. De tok også med seg karikaturer av kjøpere som trodde dyrere kjøpere ville være bedre kjent enn meg eller Julian. Jeg hadde flere ting enn jeg trengte! Jeg tapte penger fordi jeg alltid betalte for mye. Jeg er ikke en kjøpmann, samler. Jeg har fortsatt mange «deal»-varer på rommet mitt.

«Affæren er over», hans sangplaner, hans hemmelige middag, hans «politiforvaring», hans introduksjon på TV med Jean-Pierre Bernard, hans vennskap med Hanuna og Morandini eller hans arbeid … Gianni Versace. Og fremtiden til hans Vivian-palass og hans neste Napoleon-utstilling i Saint-Omar

