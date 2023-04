«Det varmes opp i The Voice-kontorene»: En beslutning plager TF1s Telecrosse-trenere

Denne lørdagen Stemme, veldig vakker stemme, dette er den andre runden med kamper, en begivenhet der to talenter fra samme trener konkurrerer mot hverandre før de dømmer. Den ene blir valgt til å fortsette eventyret, den andre blir eliminert, men kan bli fisket ut av en annen trener. Jazzy teamtalenter Brichia og Mea kom sammen for å levere en eksepsjonell ytelse i tittelen. Våre beste år Grand Corps Mallet. Hver av dem skilte seg ut for sin utmerkede moral. Prichia spilte beatbox og Mea danset. Og begge var rett og slett magiske…

Rost av alle trenerne ble ytelsen til de to unge damene beskrevet som «Enorm” Av Jazzy blir han tvunget til å velge mellom sine to talenter. Ifølge kunstneren trenger Brichia fortsatt erfaring stemmen For å utvikle seg så bestemmer hun seg for å dra på eventyr med henne. Men dette resultatet tilfredsstilte ikke vinneren av arrangementet, som ba om å få konkurrere i double med Méa nå i telehekling. «Jeg vil ha med meg Mia, vi har allerede snakket om det, vi vil lage en duett.«, forklarte hun før hun la til:»For dette showet tror jeg Mea brakte meg noe som jeg manglet og som jeg fortsatt jobber med: fysiskhet, engasjement, tillit, deling. Sammen kan vi bli så mye sterkere og jeg kan leve et enda vakrere eventyr.

«Dette er enestående Voice», starter så Nikos Aliakas, som henvender seg til produksjonen for å få svaret. «Det blir varmt der ute, på kontorene”, fortsetter Big Flo som ikke tror sine ører. «De ser på papirene, reglene.«

«For oss er det ikke en krig, men et møte. Der er det fremfor alt deling og kjærlighet. Og i møtet vårt koblet vi oss umiddelbart. Det var en ære å dele scenen med meg i kveld. Jeg er overrasket over hva du gjør her”, reagerer m.

Oppmuntret av trenere og publikum, er begge validert av produksjon. Brichia og Mea vil nå betraktes som den samme ferdigheten. «Vi har begge styrker. Vi kommer til å komme sammen og det kommer til å bli stort. Vi vil rive det hele fra hverandre”, avslutter Méa bak scenen i showet.