Det vil ikke være én men to små magellanske skyer!

De De magellanske skyene, dette er to dverggalakser, våre satellitter, Melkeveien. Omtrent 180 000 lysår unna ligger den store magellanske skyen, og litt lenger unna ligger den lille magellanske skyen. Begge er kjent for astronomer. Egentlig? Sannsynligvis ikke. Fordi et internasjonalt team nå antyder at den lille magellanske skyen faktisk består av to små dverggalakser, som ligger rett ved siden av hverandre.

Flere bevislinjer for to galakser i den lille magellanske skyen

Arbeidet deres distribueres foreløpig kun på forhåndspubliseringsserveren arXiv. Men de antyder at den lille magellanske skyen skjuler to forskjellige galakser. Og de er basert på solide data. Gaia Space Observatory (ESA) tillot forskere å estimere gjennomsnittshastigheten til stjerner i forskjellige områder av den lille magellanske skyen. At Galactic Australian Square Kilometer Array Pathfinder (Australia), et nettverk av radioteleskoper tillot oss å lære mer om det interstellare mediet i de små og store magellanske skyene. og de i Apogee-undersøkelsen, fra spektrografer Sloan Foundation Telescope Og NMSU-teleskop (USA).

Det de fant var bevis på forskjellige kjemiske sammensetninger i de to regionene i den lille magellanske skyen. De bemerker også at disse to delene har forskjellige hastigheter, men like masser.

To galakser rett ved siden av hverandre

Forskernes konklusjon er klar: disse dataene antyder eksistensen av to distinkte stjernedannende systemer. Systemer som tilsvarer to galakser, den ene rett bak den andre i vårt synsfelt. I følge beregninger vil den nærmeste dverggalaksen Small Magellanic Cloud da være 199 000 lysår unna. Enda lenger unna, omtrent 215 000 lysår unna.