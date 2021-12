Det vil ikke være noen konsekvent fordel for lagene i 2022

F1-teamene jobber for tiden hardt med design og montering av alle de nye enkeltsetene som vil være på skinner innen 2022. Etter kampanjen i 2021 ble det dessuten uttrykt frykt for spredning, da hullene var små. Peloton forårsaket av en endring i tekniske termer.

Til tross for denne tvilen, skjuler Formel 1 aldri muligheten for at ett eller to lag monopoliserer de neste to radene. Men ifølge Stefano Dominicali, mesterskapets administrerende direktør, vil alle gevinster som oppnås ved starten av kampanjen raskt bli utslettet.

I et eksklusivt intervju med Motorsport.com, sa Dominicali: “I sammenheng med de nye reglene og sesongstart med budsjettet er det klart at forskjellene mellom bilene vil bli større enn forventet. Men dersom det er slike forskjeller tror jeg bestemt at grensene når det gjelder de nye reglene vil bli lukket. Gapet er enda raskere.”

Men dette foredraget er ikke unikt for Dominicali. Ideene til italienerne ble støttet Ferrari. “Kanskje det er en forskjell i konkurranseevne mellom bilene på grunn av at lagene forklarer reglene i starten av sesongen.”, Forklarte lagleder Matia Pinoto. “Jeg tror det som er viktig for Ferrari er at vi kan forstå svakhetene og løse dem veldig raskt. Så teamets reaksjonsevne vil være viktig.”

“Vi kan ikke si sikkert at vi har en konkurransedyktig bil fra start.

Dominicali er fast på at den nye generasjonen enkeltseter vil legge mer vekt på førerens dyktighet, noe som kan øke antallet kamper underveis.

“Vi går inn i en sesong hvor det vil være mange nye elementer, positive eller negative.”, erklærte han. “Biler [de 2022] Designet for å vise frem talentene til piloter. Dette er maskiner som må betjenes uten å bli rammet av skader som kan skade dekkene. Målet er å kjempe mellom flere sjåfører, og de er ikke begrenset av bil.”

