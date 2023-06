Deteksjon av ulykker på iPhone 14: en festival med falske alarmer under konserter

Den nye sikkerhetsfunksjonen til iPhone 14 har igjen markert seg. Under Bonnaroo-festivalen i USA, som trakk mer enn 80 000 mennesker i midten av juni, ropte deltakernes iPhone feilaktig på hjelp, og tok feil av skjelvinger i mengden som bilulykker.

Ifølge fylkets beredskapsleder var falske 911-anrop omtrent fem ganger høyere enn gjennomsnittet. Heldigvis hindret ikke dette teamene deres i å håndtere reelle nødsituasjoner, melder lokale medier. WKRN.

Etter å ha identifisert årsaken til alle disse falske positive, sendte myndighetene et varsel til alle i området og oppfordret dem til å slå av ulykkesdeteksjon. Dette varselet (vi vet ikke om det er en massiv SMS eller en instruksjon sendt av festivalens høyttalere) fungerte, fordi de ufrivillige anropene da gikk ned mellom 40 og 60 %.

Når Apple ble informert om problemet, tilbød Apple å sende noen til stedet for å hjelpe til med å løse situasjonen, men det var ikke nødvendig, siden beredskapslederen var i stand til å diagnostisere fenomenet over telefonen. Som et resultat av denne fiaskoen tok en annen festival, Electric Forest, ledelsen. spør deltakerne dine for å deaktivere den nye iPhone 14-funksjonen. Alternativet, som er aktivert som standard, finner du her: Innstillinger > Nødanrop > Ring etter en alvorlig ulykke.

Det er ikke første gang oppdagelsen av bilulykker har gått ganske dårlig: den har allerede vært ansvarlig for en rekke falske anrop under skiøkter og berg-og-dal-baneturer. Funksjonen er imidlertid avhengig av flere ulike parametere for å identifisere voldsomme kollisjoner (trykkendring med barometer, hastighetsendring med GPS, smellelyd med mikrofon osv.), men det er tydelig at det er Det er fortsatt justeringer som skal gjøres. Siden lanseringen av iPhone 14 har Apple allerede laget fire «optimeringer» krasjdeteksjon (i iOS 16.1.2, 16.2, 16.3.1 og 16.4).

