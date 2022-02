Detektiv Pikachu – Ny informasjon om oppfølgeren til eventyrspillet

Del på sosiale nettverk:

Creatures Inc. Informasjonen som ble funnet av VGC på rekrutteringssiden avslører at en oppfølger til detektiv Pikachu er under utvikling. Programmeringen fokuserer i dag på tegneområdet og opprettelsen av et system i Miljøutviklingskontoret. Dette bør være grunnlaget for fremtidige videospillprodukter.

Tilbake til Rhyme City?

For det første er dette nyheter som bør bringe lettelse og glede til fansen Pokemon. Det er trygt å si at tilbudet var lavt og etterspørselen høy for første gang. Faktisk, husk det Detektiv Pikachu, Utgitt på 3DS i 2018, er gjenstand for en filmatisering neste år. Fortsettelse av eventyr Pokemon Den mest populære lisensen ble deretter gradvis annonsert. Inntil da hadde ingen nyheter nådd oss. Denne nye kunngjøringen gjør det imidlertid klart at utviklingen av spillet fortsatt pågår.

Samtidig bør en annen kunngjøring få trenere til å le. Vi vet at selskapet som har laget modellene Pokemon Mainline-serien søker nå å inkorporere sofistikert grafikkteknologi i sine fremtidige titler. VGC-artikkelen avslører:

Ettersom nye teknologier dukker opp hver dag, blir superoppløsningsteknologier som ray tracing og DLSS, som beregner fargen og lysstyrken til objekter ved å spore lysstråler, avgjørende. Vi fokuserer også på teknologier introdusert i de nyeste spillmotorene som Unreal Engine 5.

Pikachu på kino

I utgangspunktet ble det uttrykt mistanke i denne situasjonen Detektiv Pikachu2. Vil spillet fortsette historien til det første spillet, eller vil det være filmbasert? Det var skuespilleren Justice Smith som til slutt slo ned ryktene. Selv om han ønsket å bli involvert en stund kunngjorde han faktisk Detektiv Pikachu2, Han trodde ikke det ville skje. Her er hva han sier:

Jeg vil gjerne delta i detektiv Picasso 2. Jeg vet ikke om det vil skje. Vi må begrave troen vår på en eller annen måte. Jeg tror ikke det vil skje. Jeg tror virkelig det. Ærlig talt, jeg er en fan, hvem vet, hvem vet? Jeg tror.

Det er på tide å forlate deg med filmtraileren:

