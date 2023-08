Dette afrikanske landet kunngjør oppdagelsen av en enorm forekomst av mangan – La Nouvelle Tribune

AfrikaMed sine mystiske og eldgamle land har det alltid vært et reservoar av nedgravde skatter. Mineralrikdommen som aldri slutter å gi næring til legender og historier, noen ganger holdt hemmelig, noen ganger avslørt for verden. Når kontinentet sakte avslører sine skjulte edelstener, blir en ny edelsten lagt til kronen. der Elfenbenskystenet vestafrikansk land, overrasket verden ved å kunngjøre oppdagelsen av manganforekomster av enestående størrelse i og Ngolodogounord i landet. Mako Gold Ltdet australsk leteselskap, står bak funnet som kan redefinere gruvekartet i Afrika.

Manganforekomster i Côte d’Ivoire: en uventet forekomst for nasjonaløkonomien

Mako Gold Limited fremhevet ikke bare innskuddet; Den avduket malm av eksepsjonell kvalitet, og konkurrerte med karakterene til de store produserende gruppene notert på ASX, Australian Stock Exchange. Alt dette er en del av Korhogo-prosjektet, som er heleid av Mako Gold. Med bare en del av nettstedet analysert så langt, kan andre mysterier fortsatt dukke opp fra disse landene.

Takket være Korhogo Project-forekomsten, hvis manganinnhold kommer til overflaten, kunne en stor ny gruve se dagens lys i Côte d’Ivoire. Kunngjøringen ble ønsket hjertelig velkommen av Peter Ledwidge, daglig leder for Mako Gold, som ser for seg en velstående æra for nasjonen innen gruvedrift.

Mangan: en søyle i globale industrier

Mangan er det fjerde mest ettertraktede mineralet i verden og er avgjørende for mange industrisektorer. Fra konstruksjon til biler, gjennom produksjon av batterier for elektriske kjøretøy og næringsmiddelindustrien, er deres bruksområder brede og varierte. Etterspørselen etter dette allsidige mineralet vokser stadig. I tillegg til mangan har området andre gruvepotensialer som Mako Gold Limited har til hensikt å utforske, og bringer frem i lyset de uvurderlige skattene i Elfenbenskysten. Denne oppdagelsen kan være en katalysator for landets velstående økonomiske utvikling, som vil styrke dets posisjon i den globale gruvescenen.

Côte d’Ivoire er et land med stort potensial

Den ivorianske økonomien, en av de mest dynamiske i Vest-Afrika, er en refleksjon av et blomstrende land. Elfenbenskysten, støttet historisk av landbruket og spesielt produksjonen av kakao, som det er den største produsenten av i verden, har vært i stand til å diversifisere sine aktivitetssektorer for å øke sin økonomiske motstandskraft. I tillegg til landbruk skiller landet seg ut innen energi, finans, telekommunikasjon og bygg. Den nylige oppdagelsen av mineralforekomster, som mangan, og utnyttelsen av olje og gass gir nye vekstutsikter. Denne diversifiseringen, sammen med en strategisk investeringspolitikk og økende urbanisering, bekrefter Elfenbenskystens posisjon som det økonomiske knutepunktet i regionen.