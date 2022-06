Dette anspente forholdet mellom Kate Middleton og prins Louis forbløffer Internett

Den sinte lille prinsen. Midt i vitsene og skøyene til 4 år gamle Louis de Cambridge, stoppet Elizabeth II platinafestivalen. Men søndag 5. juni, avslutningsdagen for den historiske begivenheten, var litt mer spent enn vanlig, til stor overraskelse for fans av den britiske kongefamilien.

Sittende ved siden av Kate Middleton, hadde George og Charlottes lillebror vanskelig for å ligge i forkant av «Platinum Match», en seremoni for å gjenvinne dronningens 70-årige trone. Vi ser Louise, svært opprørt, berolige henne ved å stikke hånden i munnen til moren. Veldig irritert prøver hertuginnen sitt beste for å holde en god figur og bringe fred. Videoen, som har blitt sett nesten 20 millioner ganger, har delt sosiale nettverk.

«Aha! Den pjokk er så søt «Når går du fra» at du ikke har kontroll over barna dine?, Spesielt påvirket en bruker. Andre mener dette er helt normalt for en gutt på hans alder med tanke på omstendighetene. Kate Middleton og prins William ville le av sønnens begeistring. «Vi hadde en utrolig tid, spesielt Louis»De skrev på Twitter 6. juni.