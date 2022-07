Dette bildet av Joe Biden som besøker Midtøsten er kontroversielt: her er hvorfor

Joe Biden sa lørdag, etter et katastrofalt besøk i Saudi-Arabia, at Amerika «Det er ingen vei tilbake fra Midtøsten«, mens de lover»syn«Beskjed for regionen.

I en tale i Jeddah (vest) på et toppmøte som samler de seks medlemmene av Gulf Cooperation Council (Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain), samt Egypt, Jordan og Irak, sa presidenten forsikret landet sitt»Kommer ikke tilbake«Forlat Midtøsten»Et vakuum som kan fylles av Kina, Russland eller Iran«.

Han insisterte på at han var den første amerikanske presidenten som besøkte Midtøsten uten at det amerikanske militæret deltok i en storstilt militær intervensjon siden angrepene 11. september 2001, bekreftet han foran et publikum av arabiske ledere.Amerika investerer i å bygge en bedre fremtid for regionen med samarbeid fra dere alle«.

Den 79 år gamle amerikanske presidenten, hvis tale har blitt hyllet, vil gjennomføre sin første omvisning i Midtøsten på lørdag etter å ha besøkt Israel og de palestinske områdene.

Han har blitt kritisert for sitt besøk i Gulf-monarkiet, som har blitt anklaget for alvorlige menneskerettighetsbrudd.Fremtiden tilhører nasjoner (…) borgere kan stille spørsmål ved og kritisere sine ledere uten frykt for represalier«.»Koordinere, kommunisere. Dette er de grunnleggende temaene for møtet vårt» han sa.

Bidens visjon

Biden-administrasjonen sier at de ønsker å fremme en ny «syn«For Midtøsten, basert på dialog og økonomisk og militært samarbeid. I sammenheng med normale prosesser mellom Israel og arabiske land.

I en tilsynelatende referanse til Teheran, hvor Russlands president Vladimir Putin snart vil besøke, holdt han seg ikke tilbake fra å love: «Vi vil ikke tolerere et annet land som prøver å dominere regionen gjennom militær oppbygging, inngrep og/eller trusler.«.

Presidenten i USA har»høytideligHans motpart fra De forente arabiske emirater, Mohammed bin Zayed, har invitert ham til å besøke USA etter iskalde forhold de siste månedene.

USA har også lovet 1 milliard dollar i støtte til matsikkerhet.Kort og lang sikt«I Midtøsten og Nord-Afrika.

Biden sier han snakket om attentatet på journalisten Jamal Khashoggi

Besøket er imidlertid preget av utveksling av et presidentportrett.Kryss av«Med kronprins Mohammed bin Salman (MBS), anklaget av amerikansk etterretning for drapet på den saudiske journalisten Jamal Khashoggi i 2018, lover Joe Biden å behandle Saudi-Arabia.»paria«.

Den amerikanske presidenten lovet å ta opp saken på en hastigt arrangert pressekonferanse fredag ​​kveld.i begynnelsen«Møtet hans med den mektige prinsen antyder at det faktisk var et rikt monarki i spissen for»Det kunne ikke vært klarere«.

Ifølge utenriksminister Adel al-Jubeir, intervjuet av CNN, er kronprinsen«Det er en tragedie for Saudi-Arabia,» forklarte han (til Mr. Biden) fredag.. han fortalte henne»De ansvarlige ble etterforsket, stilt for retten og betaler nå for sin forbrytelse«, la Mr. Zubair til, og indikerte at for kongeriket var det en avsluttet sak.

Olje er i sentrum av bekymringene

Flere store amerikanske aviser publiserte et bilde av den tilfeldige hilsenen torsdag, mens aktivister anklaget den amerikanske presidenten for å nekte seg selv noen få fat olje.

I månedene frem til midtveisvalget i USA er økningen i bensingalloner et betydelig problem. «Jeg gjør alt jeg kan for å øke produksjonen i Amerika«, sa Joe Biden på fredag, og lovet å ha produktive diskusjoner med saudierne som vil se konkrete resultater.»Om et par uker«.

Fly og strøm

I følge pressemeldingen fra Gulf-monarkiet har Saudi-Arabia og USA inngått 18 samarbeidsavtaler på ulike felt (rom, finans, energi, helse).

I tillegg prøver Washington å kartlegge en vei mot normalisering mellom Israel og Saudi-Arabia, som det ikke er noen offisielle bånd til.

Joe Biden berømmet avgjørelsen.historisk«Riyadh åpner sitt luftrom»Alle transportører«, inkludert israelerne, og Saudi-Arabia kunngjorde fremgang på en strategisk øy i Rødehavet, som ligger mellom Egypt og Israel.

Det hvite hus kunngjorde også en avtale fra Saudi-Arabia om å koble Gulf-statenes strømnettverk til Irak, som er sterkt avhengig av energiimport fra Iran, et kjæledyr for amerikanere som saudierne.