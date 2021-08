Dette elektriske lasteskipet vil snart treffe havet

Et autonomt nullutslipps lasteskip bygget på fire år skal etter planen seile for første gang i år, Ifølge CNN. Drives av batterier og styres av sensorer Noen Birkland Vil skjære en rute rundt Norge for å levere containere med et kystmannskap milevis unna for å føre tilsyn med reisen.

Chemical Company Yara International Kunngjort Målet er å bygge skipet i 2017, et år etter at Norge åpnet Verdens første Testområde beregnet på autonome fartøyer. Sweeney Door Holzer, konsernsjef og direktør, beskrev teknologien som en mulighet til å redusere de mer enn 100 daglige turene med dieselbiler mellom anlegget og havnene.

“Med dette nye autonome batteridrevne containerskipet flytter vi trafikk fra vei til sjø, og reduserer dermed støy- og støvutslipp, forbedrer sikkerheten til lokale veier og reduserer NOx- og CO2-utslipp,” sa Holcether i 2018. Pressemelding.

For å oversette den framtidsvisjonen til en arbeidsrolle, samarbeidet selskapet med det marine teknologiselskapet Kongsberg. EN Animert video Kansberg beskrev de foreslåtte funksjonene i skipet, og fremhevet navigasjonssensorene som styrer den autonome reisen og kommunikasjonen. John Sleton, Plant Manager, Porcross Factory, Yara International, Norge; Fortalte CNN Skipet drives av et 7 MW batteri, som er “tusen ganger kapasiteten til en elbil”, slik at det kan operere med en maksimal hastighet på 13 knop mens det bærer 103 containere.

Skipet blir bare 262 fot langt og 49 fot bredt, mye mindre enn et stort containerskip 1,312 fot langt. Alltid gittSuez -kanalen ble blokkert tidligere i år. Som designet håper selskapet å kunne konvertere 40 000 lastebilturer årlig.

Trenger å få den første planen Noen Birkland I vannet i 2019 sa Slutton at gruppen “overvurderte formålet” med prosjektet, noe som forårsaket forsinkelser i prosjektet kombinert med epidemien. Til og med selskapet Notert Landlogistikk, for eksempel lasting og lossing av skip, har vist seg å være spesielt utfordrende, noe som har ført til en fullstendig revurdering av tidslinjen deres for ubemannet arbeid. (Selv om denne prosessen er mer hensiktsmessig for Yara Birkeland, er det allerede selvdødende fartøy for gjenstander som veisalt.)

Og så videre Noen Birkland Selv om det er autonomt på grunn av reiser mellom havner, forventes det å starte operasjoner til høsten med et redusert mannskap for å hjelpe underjordiske operasjoner. Hvis alt går bra, har selskapet som mål å nå halvparten av beholderstørrelsen innen 2022 Hellenic Shipping News.

Yara International sier at lasteskipet først vil krysse av med null utslipp, autonomi og ubemannet, mens andre allerede har laget bølger i dette rommet. I desember 2018 lanserte Rolls-Royce og Finlands statsdrevne fergeselskap, Finferis, verdens første helt autonome båt med 80 passasjerer og kaptein 50 km unna. Hellenic Shipping News Rapporter sier at lignende innsats nå pågår i Sverige og Norge. Det amerikanske militæret er også interessert i teknologi.

Interessen for dette feltet sammenfaller med en drivkraft fra International Maritime Organization (IMO) for å redusere utslipp. Inneholder IMO Vedtok en strategi Reduser CO2 -utslipp med 70% i transportarbeid fra 2008 til 2050, mens du reduserer klimagassutslippene med minst 50%. For tiden, CNN -rapport Frakt står for 2,5 til 3% av de globale klimagassutslippene.