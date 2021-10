Dette er datoen det igjen vil være mulig for vaksinerte å reise til USA

“Den nye amerikanske reisepolitikken, som krever vaksinasjon for utenlandske reisende til USA, trer i kraft 8. november,” sa Det hvite hus fredag ​​i en uttalelse som fastsatte datoen for denne heisen, som ble kunngjort i forrige måned.

Dette nye systemet vil gjelde for reisende som kommer med fly, så vel som de som krysser landgrensene til Canada og Mexico.

I lys av pandemien stengte USA grensene fra mars 2020 for millioner av reisende som hovedsakelig kommer fra EU, Storbritannia eller Kina, og senere fra India eller Brasil. De stengte også inngangspunkter for land for besøkende fra Canada og Mexico.

Dette kan ha forårsaket smertefulle personlige situasjoner og økonomisk skade.

For passasjerer som kommer med fly, vil USA, i tillegg til bevis på vaksinasjon og testing innen tre dager før avreise, kreve at flyselskapene etablerer et kontaktsporingssystem.

Når det gjelder landruten, kunngjorde Det hvite hus denne uken at opphevelsen av restriksjoner vil skje i to etapper.

Fra 8. november vil folk kunne krysse grensen mellom Canada og Mexico av mennesker som kommer av årsaker som anses som ikke-essensielle, for eksempel en familie eller en turist, forutsatt at de blir vaksinert. Personer som ankommer for force majeure – f.eks. Lastebilsjåfører – vil bli unntatt.

Men fra januar vil vaksinasjonsplikten gjelde for alle besøkende som krysser landegrensen, uavhengig av årsak til å komme inn i USA.