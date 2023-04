Dette er de 10 landene med den raskeste Internett-tilkoblingen i verden

Ookla-selskapet, som analyserer atferden til Internett-tilgang i verden, tilbyr en rangering av landene som har den raskeste Internett-tilkoblingen. Frankrike er ikke blant topp 10.

Ingenting verre enn en nettside som tar lang tid å laste. I dag søker vi alle etter det kraftigste nettverket og enheten, ned til millisekundet, som lar oss vente kortest mulig tid på å få tilgang til Internett. En video er for lang til å lastes inn, og vi river oss i håret!

Men noen land gjør det bedre enn andre. Her er rangeringen av de 10 landene som har best Internett-tilgang. Denne klassifiseringen påvirker kun fasttelefoner, klassifiseringen for mobiler er litt annerledes.

For at selv de uinnvidde skal forstå denne klassifiseringen, er det noen få begreper du må forstå først.

Mbps tilsvarer megabit per sekund. En megabit er en måleenhet for datastørrelse.

Latenstid er et mål på ventetiden mellom den innkommende informasjonen og dens respons. Det vil si tiden det vil ta datamaskinen, telefonen eller nettbrettet ditt å behandle informasjonen du trenger eller som du gir den.

Singapore

Singapore er verdensmester for internetthastighet! Enten du laster ned innhold fra internett eller eksporterer fra fasttelefonen din, er Singapore den raskeste. Faktisk er latenstiden bare 4 ms eller 0,004 sekunder. Nedlastingshastigheten er 235,40 Mbps og 200,71 Mbps for overføringer.

På den annen side er bystaten langt fra i første rekke når det kommer til rangering på mobile enheter. Den er plassert der 22ᵉ.

De forente arabiske emirater

Like bak Singapore ligger De forente arabiske emirater. Internett-brukerne har ingenting å rødme mot de som er like over rangeringen siden latenstiden er bare 5 ms. Nedlastingshastigheten er 221,87 Mbps og 103,43 Mbps for overføringer.

I tillegg rangerer landet først i rangeringen av hastighet i mobile enheter.

Chili

Svært litt bak De forente arabiske emirater drar Chile også godt av en veldig god Internett-tilkobling i gjennomsnitt. Internett-brukere på en fasttelefon drar nytte av en ventetid på 6 ms. Nedlastingshastigheten er 220,39 Mbps og 129,7 Mbps for overføringer.

Rangeringen er mye lavere når det kommer til mobilforbindelse. Faktisk er Chile 73ᵉ unna!

Porselen

Kina rangerer rett etter Chile, men hastigheten på Internett-oppgaveutførelse er mye lavere der. Latenstid er 13 ms på en fasttelefon. Nedlastingshastigheten er 216,83 Mbps og overføringshastigheten er 38,44 Mbps.

For mobil er den 8. plass på rangeringen.

Danmark

Danmark ligger på femteplass i fast- og mobilrangeringen. Det er kanskje landet som har best engasjement. Nedlastingshastigheten er veldig god siden den er 7 ms. Nedlastingshastigheten er 203,78 Mbps og 109,86 Mbps for overføringer.

thailand

Thailand rangerer også veldig høyt! Latenstiden for Internett-brukere på en fasttelefon er 5 ms, nedlastingshastigheten er 201,02 Mbps og 172,89 Mbps for overføringer.

Den er mye høyere i mobilrangeringen siden den er rangert på 53. plass.

Monaco

Fyrstedømmet ligger godt over Frankrike på rangeringen, til tross for at de er naboer. Latenstiden er 5 ms, nedlastingshastigheten er 199,19 Mbps og 137,20 Mbps for overføringer.

Monaco er imidlertid ikke på mobilrangeringen.

USA

Du skulle trodd at landet som er hjemmet til Silicon Valley ville være mye høyere på rangeringen! USA er imidlertid ikke best, selv om plassen fortsatt er høy. Latenstiden er 13 ms, nedlastingstiden er 197,84 Mbps og overføringstiden er 23,2 Mbps.

Landet som ble født av de beste teknologiene er rangert på 19. plass i mobilrangeringen.

Hong Kong

Nest siste på topp 10, Hong Kong fortsetter å gjøre det bra med sitt faste Internett-nettverk. Latenstiden er 4 ms, nedlastingstiden er 197,24 Mbps og 139,34 for overføringer.

Hong Kong er rangert på 40. plass i mobilrangeringen.

Romania

Til slutt, internettbrukere i Romania drar nytte av en fast internettforbindelse som ikke trenger å være flau foran andre.

Latenstiden er 5 ms, nedlastingstiden er 179,65 Mbps og overføringstiden er 112,44.