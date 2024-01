Dette er de nye verktøyene som tilbys av Antidote-programvaren, som er utstyrt med kunstig intelligens

AI og… AI

Kunstig intelligens har vanskeligheter med å resonnere

Eric Brunelle, original designer av Antidote, sitert i en pressemelding, sier at han ønsker å utvikle denne nye teknologien. For dette formål tilbys omskrivingsalternativet gratis til Antidote+ eller Antidote Web-brukere, i form av en betaversjon, og ber brukerne sende tilbakemeldinger til utviklerne. Vær oppmerksom på at brukere av den tospråklige versjonen av Antidote kan dra nytte av denne funksjonaliteten på både fransk og engelsk.

På Montreal-selskapets blogg forklarer to av spesialistene fra Eric Brunelles team hvordan denne utviklingen av stavekontrollen fungerer. Jasmin Lapalme, en av pilotene for det generative verktøyet for kunstig intelligens, indikerer at motgift-team bruker tre typer kunstig intelligens.

Det er en symbolsk AI som opererer på grunnlag av regler, betingelser, i henhold til beslutningstrær, for eksempel den som bestemmer emnet for en setning, dens nummer og validerer verbets enighet. De nye verktøyene bruker også statistisk kunstig intelligens som analyserer og trekker ut trender fra innsamlede datapakker, ofte kalt big data. «Stor»? «For Antidote tar big data form av et korpus på 6 milliarder ord, eller 270 millioner setninger, som vi har laget fra tusenvis av forskjellige og pålitelige kilder, som journalistiske sider eller digitale biblioteker.forklarer spesialistene.

Til slutt er det neural AI som bruker maskinlæringsprinsipper og fører til språklig formulering slik ChatGPT gjør. En teknikk implementert i Antidote siden 2021.

en bestemt karakter

For Maud Pironneau, som mer spesifikt tar for seg dette siste aspektet i et team på tretti personer, ligger fordelen med et begrenset korpus og en analyse av brukernes tekster i det faktum at den foreslåtte omskrivingen er tro mot ideene til redaktøren og dens redaksjonen. stil. Vær oppmerksom på at i praksis kan det generative verktøyet Antidote kun nås via nettgrensesnittet på grunn av nødvendig datakraft tilgjengelig i skyen.