Dette er den billigste supermarkedskjeden i Belgia

Økonomi

En god indikator for å vite hvordan du handler mer økonomisk.

I krisesammenheng, hvor alle priser stadig øker, leter vi alltid etter de beste kampanjene for å redusere prisen på handlekurven vår så godt vi kan. Den splitter nye rangeringen, utgitt av Daltix, kan vise seg å være svært nyttig i vår søken etter gode kjøp, siden den nettopp har avslørt den billigste supermarkedskjeden i Belgia.

Selskapet sammenligner stadig priser i alle større dagligvarekjeder i landet vårt. For å gjøre dette laget hun en standardkurv med 438 lignende produkter, hovedsakelig nasjonale merkevarer som finnes i de fleste butikker.

Colruyt er i ledelsen

For det første lærte vi fra denne studien at alle supermarkedskjeder har hevet prisene sine det siste året, selv om kostnadene blir veltet forskjellig på hver. På slutten av denne undersøkelsen fant vi ut at Colruyt er den billigste supermarkedskjeden i Belgia med en kurv på €1 359,80. På andreplass finner vi Albert Heijn, en kjede lokalisert i Flandern og Brussel, med en kurv verdt mer enn €34 (€1 392,99). Carrefour og Delhaize befinner seg bakerst med kurver på 1 649,51 og 1 651,37 euro.

Merk at Lidl og Aldi ikke ble vurdert i rangeringen fordi de to merkene ikke tilbyr de samme produktene som de andre merkene. En annen presisering, 60 % av aksjene i Daltix, selskapet bak studien, eies av Colruyt Group.