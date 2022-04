Dette er den mest «zoomede» videoen av en solformørkelse på Mars!

Dette er ikke en solformørkelse Med måneskiven – 400 ganger nærmere enn oss – slik vi er vant til å se på jorden Solen Og 400 ganger mindre enn det – helt eller nesten fullstendig, og tilslører vår Stjerne I noen minutter, men når den ses på en annen planet som Mars, kan den være vakker og spektakulær. Med betydelig forskjell, selvfølgelig, er det det Phos (27 km i diameter) kan ikke skjules heltStjerne Sollys. Det er en kontrast Delvis formørkelse Av solen. Går videre på kort tid. Under disse bildene tatt med Mascam-Z-instrumentet (Z for Zoom) 2. april, ble dette fenomenet observert fra Jezero-kraterområdet. Aktsomhet Varte «Over 40 sekunder»Rapportere NASAAlle solformørkelser (små ånder og Mulighet Er for stor Nysgjerrighet Og flid), som opprinnelig ble utvidet, er på et høyt nivå VedtakOg med detaljer som overgår deres forventninger.

«Jeg vet det er bra, men jeg forventer ikke at det skal være fantastisk.», ropte Rachel Hawson fra orkesteret. Dermed ser vi fotografiet i den kinesiske nyansen av potet Phos, Med sine uregelmessige definisjoner, sine relieffer. Også solskiven, dens lysstyrke Herdet Med et filter som brukes i kameraet, viser det tydelig synlige svarte prikker, det vil si at de kan bli verdsatt på en enhet utstyrt med nok filtre på jorden eller til og med ved indirekte skjema Tåke Skjul til kun en blek stjerne er synlig om morgenen (Påminnelse: Ikke se direkte mot solen uten godkjent beskyttelse).

Popos uunngåelige fall på Mars

Roveren, som iherdig har lett etter spor etter eldgammelt liv fra sine mørke sletter på Mars – en gang en vannmasse – har hjulpet forskere til å bedre forstå forholdet mellom den røde planeten og dens to mindre måner. Phobos og Timos (henholdsvis The Frykt Og dette Fryktelig I gresk mytologi), effekter Bølge De strømmer inn i tarmen hans. Legg merke til trafikken Phos Hjelper forskere med å overvåke dens bevegelser, og endre den til det bedre Rundt den runde stien – Bare 6000 kilometer fra overflaten til Mars! – Dette fører ham uunngåelig Dens ødeleggelse og fall til Mars… innen 50 millioner år.