Dette er den nye kinesiske konkurrenten til Tesla Model 3 som skal ankomme Frankrike

Det er et faktum: Tesla Model 3 er et flott chassis, og enda mer siden det har blitt forbedret med den nye, redesignede versjonen. Men den kinesiske konkurransen er hard, og Zeekr, produsenten av en elbil med rekkevidde på opptil 1000 kilometer, har avslørt de første bildene og navnet på sin nye sedan. Som viser seg å være enorm…

Vi har allerede fortalt deg det: Zeekr forbereder også en 100 % elektrisk sedan for å svare på dominansen til Tesla Model 3. Og mens vi bare kan basere oss på stjålne bilder eller hypoteser, har det kinesiske merket «offisielt» På Weibo, det kinesiske sosiale medienettverket, avslørte navnet og de første bildene av sin nye modell før presentasjonen på Guangzhou Auto Show 17. november. Velkommen til Zeeker 007!

Klassisk, men effektiv stil

Når du oppdager disse første bildene, er én ting sikkert: Hvis Zeekr innoverer på så mange områder, vil ikke denne 007-estetikken endre verdens ansikt. Stefan Sielaff, en tidligere Audi-ansatt som for eksempel designet A1 og A7, designet faktisk en sedan i ganske tradisjonell stil. Merket har ikke annonsert dimensjonene, men mange kinesiske medier snakker om en lengde på 4,86 ​​meter – midt mellom Model 3 og Model S.

Dette hindrer ikke bilen i å innlemme noen nyvinninger: For eksempel er frontlyktene gruppert i en stripe som kan bli helt svart når bilen er slått av – litt som en OLED-skjerm, om du vil. La oss fortsette å snakke om glasstaket, som for første gang i bilverdenen inkluderer et nano-sølvbelegg for å sikre førsteklasses termisk isolasjon; Doble glass gir utmerket lydisolering.

Vi kan imidlertid ikke unngå å finne mange likheter med andre elektriske sedaner som allerede er der ute: Zeker, for eksempel, tok ideen om et bakvindu som strekker seg til midten av taket fra Model 3; Bagasjerommet omslutter hele baksiden, akkurat som Lucid Air. Minner ikke takbuen i sølv om Volkswagen ID.7?

Lite teknisk informasjon, men mye potensial

På den annen side har merket vært relativt stille om spesifikasjonene til denne 007-bilen. Vi vet bare at denne elektriske sedanen vil dra nytte av 800V-arkitekturen, som Hyundai Ioniq 6 og Kia EV6, noe som gir mulighet for påfylling på et øyeblikk. øye. Carnyushina Den snakker også om «full lading på 30 minutter», men uten ytterligere detaljer.

Merk også at Zeekr 007 er basert på Geelys SEA-plattform, som vi allerede har sett i flere av seriens modeller: Zeekr X, Volvo EX30, Smart #1 og Polestar 3.

Autonom kjøring ser ikke ut til å ha blitt glemt, da vi tydelig kan se LiDAR på toppen av frontruten. Qualcomm Snapdragon 8295-brikkesettet skal holde denne lille verdenen i gang.

Zeekr, en stor aktør innen elektriske kjøretøy

Den eneste informasjonen vi egentlig mangler, til slutt, er om batterikapasitet. Zeekr er imidlertid kjent for sine mange innovasjoner på dette feltet: takket være den svært innovative CATL-pakken er Zeekr 001 kjent for sin 1000 km autonomi – selv om vi ikke er kvalifisert (ennå?) for den i Europa. Lading følger, med bare 15 minutter igjen fra 10 til 80 % på en hurtigstasjon med Zeekr 001 FR.

Zeekr stopper ikke der: merkevaren har for eksempel annonsert satellitttilkobling i bilene sine, et unikt tilfelle i bilsektoren. Hvis vi ikke kan vente med å se våre modeller ankomme Frankrike, er vi ikke sikre på at historiske produsenter er av samme oppfatning…