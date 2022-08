«Dette er den sterkeste og minst voldelige handlingen jeg noen gang har funnet.»

Miljøverneren forklarer at han ønsker å gjøre eiere av store biler oppmerksomme på farene de utgjør for miljøet.

På mikrofonen til Le Parisien sa en miljøaktivist at han gikk ut om natten for å tømme dekkene til store forurensende biler. Han forklarte at han ønsket å gjøre huseiere oppmerksomme på farene de utgjorde for planeten.

I Paris, i det 16. arrondissement, fortalte aktivisten våre kolleger at han klarte å tømme mer enn hundre kjøretøy over natten.

Og under en av natteturene hans ble mannen fulgt av en journalist fra Le Parisien som filmet ham mens han tømte dekkene til SUV-er, 4×4-er og andre forurensende biler. Etter å ha tømt luften i dekkene, limer han inn en plakat som forklarer handlingen hans på de involverte bilene. «Hvis eieren av et stort 4×4 kjøretøy bestemmer seg for å kjøpe en bybil til sitt neste kjøretøy, er det en seier. Selv om han bestemmer seg for å bytte til en sykkel og ta toget, er det himmelen,» sier Deflator.

Men den unge mannen var ikke uvitende om hans handling som hensynsløs ødeleggelse ifølge fransk rettferdighet. Derfor kan han bli bøtelagt.