Dette er den travleste byen i verden, Brussel er på topp 15

Hvert år avslører TomTom, verdensledende innen GPS-navigasjon, en liste over de travleste byene rundt om i verden. Totalt ble ikke mindre enn 389 byer fra 56 forskjellige land gjennomgått. I sin siste rangering fant vi ut at bilister ville ha tilbrakt i gjennomsnitt fire dager i trafikkork i Brussel i 2022, tilsvarende 91 timer … Hvis Brussel i 2021 okkuperte 52. plass i den nevnte rangeringen, med disse nye resultatene , gikk det opp I dag er hovedstaden fjortende i verden og syvende i Europa. I følge en TomTom-studie vil det ta omtrent 25 minutter og 30 sekunder å kjøre 10 kilometer i sentrumskjernen i 2022, som er 50 sekunder mer enn i 2021. Ett hull, mer enn andre, ser ut til å være et mareritt. torsdagen i mellom. Fem og seks om kvelden. På akkurat dette tidspunktet vil det ta 32 minutter og 40 sekunder å reise 10 kilometer i Brussel …

I tillegg til å stresse nervene våre, har trafikkork selvfølgelig også en negativ innvirkning fra et økonomisk synspunkt og på forurensningsnivået. Faktisk kan trafikkork på ett år frigjøre 202 kg karbondioksid for hver sjåfør som kjører på bensin. De ville også generere et tillegg på 161 euro for en bensinbil og 130 euro for en diesel. Den neste belgiske byen som nevnes i resten av rangeringen er Antwerpen, som ligger på 185. plass, er det ikke overraskende at det fortsatt er London som vinner gullet hvor mer enn 36 minutter vil være nødvendig for å dekke en avstand på 10 km. Blant de flinke studentene kan vi derimot nevne Almere i Nederland, hvor den samme reisen foregår på bare åtte minutter.