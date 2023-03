«Dette er det jeg har betalt for på et helt år!»

«I 2021, fordi jeg betalte for et helt år! Dette er et nytt slag mot lederen av Philippe Bréhon, Couture-arbeidet mellom Lille og Béthune i Nord-Frankrike, som mottok 162 000 euro i strømregninger for to måneder i fjor 10. mars. I flere måneder har sikoriproduksjonen vært i krise, tungt tynget av de ublu energikostnadene, skriver han Nordens stemme.

videoer Men for Philippe Bréhon oversteg ikke fjorårets største regninger så langt 50.000 euro per måned. Før energikrisen, i 2021, var hans månedlige regninger ikke mer enn 21 000 euro. Opp til dette punktet. I La Voix du Nord, sier produsenten, president for Union des Endeavours, på vegne av bransjen som helhet.

Kjøleskap er avslått i fire timer om dagen For det skal sies at produsentene har tatt innsats for det. På La Couture forsøkte Philippe Bréhon for eksempel å redusere regningen ved å skru av de store kjøleskapene der røttene ble lagret i fire timer om dagen (på topptiden). «Allikevel er det dårlig for noen mennesker. Jeg har en kollega som mottok en liten gave og en faktura på 180 000 euro. »

Denne tirsdagen i Arras, i departementet Pas-de-Calais, samlet edivene seg for å prøve å finne løsninger. I dag ber de om en reforhandling av kontraktene med EDF for de som måtte skrive under på et dårlig tidspunkt. «Noen mennesker som signerte kontrakter i september 2022 betaler 58 cent per kWh og kan ikke stoppe der. De ber om ytterligere forklaringer og svar dersom de har spørsmål om regningsbeløpene deres, melder La Voix du Nord. READ Biden-Harris slipper 46-låts åpningsspilleliste med Bruce Springsteen og Kendrick Lamar