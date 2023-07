Hvor skal Romeo Lavia gå? Den belgiske nugget fra Southampton vil ikke bli med Saints i Championship, men hans fremtidige klubb er fortsatt ukjent… selv om ett spor skiller seg ut.

Romeo Lavia (19) Gjorde et sterkt inntrykk i sin første hele sesong i Premier League, til tross for at han ble rykket ned fra Southampton. Belgieren har etablert seg som en av de beste under 20-spillerne i England og vil absolutt ikke være med Saints i D2.

Mange steder er allerede nevnt: Chelsea, Arsenal, Manchester United, Newcastle United men fremfor alt Liverpool. Det er Jurgen Klopps klubb som virker mest målbevisst, ifølge Southampton Observer, som er det mest plausible utfallet av saken.

Jacob Danswell, tilhenger av de hellige Atletiskvurderer som følger: «Southampton vil ha en enorm sum for ham, mellom 45 og 50 millioner pund (…) Chelsea og Liverpool er de mest overbevisende».

Men Danswells mest pålitelige var Centuries. «Jeg vil si Liverpool, med Jurgen Klopp, det mest troverdige målet, med betydelig arbeid gjort på arkivet,» sa han. Kobe Empireen Reds fanside.