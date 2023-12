Dette er det politiske partiet som leder på meningsmålingene i Flandern Belgia

Denne undersøkelsen ble gjennomført mellom 23. og 28. november på et representativt utvalg på 1000 flamske personer, og spår et hopp på 9 prosentpoeng i andelen av den flamske befolkningen. flamsk Belang Sammenlignet med siste regionvalg i 2019.

der N-VAPå sin side vil han tape 3,5 prosentpoeng. til ForwitAt han oppnådde 13,2% betyr at han oppnådde 3,1 prosentpoeng, selv om tidligere meningsmålinger ga ham et bedre resultat. Valget ble holdt mandag, en uke etter at lederen av det flamske sosialistpartiet, Conner Rousseau, trakk seg.