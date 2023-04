Dette er det som plager flyvertinnene mest når de flyr

assosiasjon

Dette er den lille gesten som irriterer mest av flypersonalet, og som ikke mange kan gjøre.

Vi har nylig betrodd deg en dom som bakere ikke lenger orker å høre, eller til og med en tilsynelatende ufarlig liten gest som irriterer restauratører så mye. I dag er det en dårlig vane som mange av oss tar i bruk som vi snakker om. En liten besettelse som ville opprørt flyvertinnene.

Noen ganger kan en gest av god vilje være verre enn bedre. Blant disse finner vi passasjerene som liker å hjelpe flyvertinnene og flyvertinnene med å oppbevare bagasjen på kabinene, enten fordi den er for liten, eller fordi det ser ut til at de sliter. Denne forhåndsvelkomsthjelpen anbefales faktisk ikke. For det første fordi det krever at du står opp, noe som ikke alltid er autorisert avhengig av flytiden. Da, fordi du risikerer å flytte andres ting for å omorganisere plassen, og kanskje skade eller ødelegge noe. «Legg bagasjen i bagasjeskapene, det er greit.»En flyvertinne forklarer til Reader’s Digest. På den annen side har du ikke lov til å flytte på andres eiendeler, selv ikke å omorganisere dem slik at de får plass i en koffert. »

En annen vane som personalet ikke liker spesielt godt, er å slentre i hovedlobbyen for å legge bort kofferten. Dette skaper trafikkork og sløsing med tid som kan forsinke flyturen hvis de multipliseres med alle passasjerene om bord. Før du setter deg inn i dette, sørg for at du har tatt med deg de tingene du trenger på turen, at du har lukket alle glidelåsene, og at du har organisert tingene dine slik at du bare trenger å legge bagasjen i hytta. Den siste gesten virker åpenbar, men mange glemmer likevel: smil og takk flyvertinnene når du drar!