“Dette er en av våre beste kamper”

“Det er synd, men vi vet det blir veldig vanskelig å spille her mot Norge“, fortsatte Wullaert.”De har kvaliteter, alle er profesjonelle, så de må gjøre en forskjell. Det er fint å ha folk som tror vi kan plukke et poeng her eller vinne, men du må være realistisk, de har mange kvaliteter, nå må du spille i Armenia og Polen.“, Belgiernes neste fiender.

Første halvdel av de norske var bedre: “Vi visste at de ville starte sterkt, for de spilte uavgjort mot Polen, så de måtte bevise seg. Dessuten lekte de hjemme, noe som var normalt. Jeg tror ikke vi hadde så mange problemer i begynnelsen, men de markerte mulighetene sine og det gjorde vi ikke.”

Flames Captain sviktet ikke så mye på mikrofonen vår: “Det er litt av en overdrivelse hvis vi ser på sjansene, jeg tror vi fikk de samme sjansene som dem (16 skudd i favør Norge i 10 e.Kr., inkludert 9 mål mot 3 for Belgia), men vi scoret ikke. Det er en skam. Jeg synes dette er et av våre beste spill. Når vi hadde ballen, våget vi å spille fremover. I dag gjorde vi det vi noen ganger ikke klarer mot store lag. Men de er mer realistiske enn oss.

“4-0 Det er tungt, det er sant. Men de avgjørende øyeblikkene som Norge scoret i løpet av kampen, med stoppet, med Graham Hanson, som hadde mange kvaliteter, … og noen øyeblikk for oss, Sarah Vignants, Tessa Wollard, … vi hadde muligheten til å score. 2-1. I andre omgang. På den andre siden står det 3-0. For meg, med egenskapene i teamet vårt, er det viktig at alle prøver å jobbe 100% og ser individuelt hva som er mulig for oss.“

“Jeg var veldig skuffet etter kampen i Polen for etter ti minutter spilte vi ikke fotball. På den annen side spiller vi i dag mot et lag hvor hver spiller er profesjonell. Dette er arbeid som må gjøres hjemme for å prøve å gjøre en forbedring for teamet vårt også.“, avsluttet Cherniels.