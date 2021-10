“Dette er en beslutning som ikke ble tatt i går”

Kim Mastdock Kom ikke inn fordi jeg bestemte meg for å sette til side Utvalg av belgiske katter for de to første kvalifiseringskampene til EM 2023 i basketball for kvinner. Den 31 år gamle backen, som har vært med i 124 landskamper siden 2010, sa at han ønsker å fokusere på sin italienske klubb, Schio, og ta et friår.

“Jeg har vært involvert i Belgian Cats-prosjektet i over 10 år. Jeg har alltid gjort det med kjærlighet og entusiasme at den belgiske trøya ikke fortjener noe mer enn fullt engasjement.«Mestdock skrev på sosiale medier».Det tok mye mer energi og ofre enn jeg var villig til å gi. Jeg er på det punktet hvor jeg har bestemt meg for å gå til side. Dette resultatet er ikke nytt og er avledet fra en nesten ett år lang prosess. Tidligere trener (Philip Mestock, Faren hans, forfatteranm.) var klar over denne reaksjonen i fjor og forbundet ved slutten av OLSa Kim Mestdock.

Den nye treneren for landslaget, franskmannen Valerie Demory Så ikke ta tilbake ryggen. “Som en tidligere internasjonal spiller forstår han fullt ut hvor jeg er i min karriere og mitt personlige liv for å ta denne avgjørelsen.“, la hun til.”Laget var i gode hender“.

