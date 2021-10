“Dette er en god pause”: 29 dager tapt på sjøen, de fant tørt land | Verden

Live Nanjikana og Jr. Colony seilte fra Mono Island i den vestlige provinsen Salomonøyene morgenen 3. september i en liten motorbåt med 60 hestekrefter. De gikk seg vill til sjøs i nesten en måned fordi GPS -en sluttet å fungere. De ble til slutt reddet utenfor kysten av Papua Ny -Guinea, 400 kilometer fra reisens startpunkt.

“Dårlig øyeblikk”

De to eventyrerne planla å reise 200 km sør for byen Noro på øya New Georgia, etter vestkysten av øya Vella Lavella og Kiso. “Alt må ha gått bra. Vi har allerede gjort dette kurset,” forklarer Nanjikana. Imidlertid er vannet i Papua Ny -Guinea veldig turbulent og spesielt uforutsigbart.

Sterk vind og kraftig regn påvirket synet alvorlig, men det verste var ennå ikke kommet. Da de to prøvde å bli værende i studien, brøt GPS -en. “Det skjedde på det verst tenkelige tidspunktet,” sier Nanjikana. “Vi visste ikke hvor vi skulle, så vi bestemte oss for å stoppe motoren og vente på å spare drivstoff.” De bodde på sjøen i 29 dager. “Vi vet ikke hvor vi er, men vi tror ikke vi er i et annet land.”

Obligatorisk intervall

Til slutt ble de to løslatt 2. oktober. Fordi de var så svake, da de kom til byen Pomoeo, måtte de tas fra båten til et hus i nærheten. Nanjikana sier at hun har lært positive erfaringer fra denne opplevelsen. Han forklarer at han hadde en spesiell glede av å ta denne "tvungne pausen" ut av verden. "Jeg ante ikke hva som foregikk da jeg var der. Jeg hadde aldri hørt om Kovit eller noe. Jeg kunne ikke vente med å komme hjem, men jeg er enig i at det var en god pause.

