“Dette er en klubb som uttrykker følelser du ikke har opplevd andre steder”

Første kontakt for Standards nye trener Luca Elsner og fremdeles i sin T2. Serge Costa, Elsners tidligere assistenttrener i Cortridge, blir Schleswigs nye D3.

Pressekonferansen begynte med et ordAlexandre Crosgen, Administrerende direktør i Lease Club: “Etter denne vanskelige sesongstarten må vi innrømme at vi i dag står overfor et kollektivt nederlag. Ut fra ledelsen og spillerne som gjorde de dårlige valgene. Men i fotball betaler treneren alltid for de ødelagte. Pottene. Kvaliteten vil begynne på nytt. ” Dette forklarer oppsigelser av alle ansatte, Emboy Lee Men selv om Eric Deflandre Og Patrick Aselman.

Luca Elsner Han sa at han var glad og stolt over å ha kommet til Standard: “Det er en klubb som uttrykker følelser du ikke har opplevd andre steder. Jeg ønsker å øke tilliten, Først på regnskapsnivå, håpet om at ting vil bli bedre. Men med målet om å gjenopprette en familiesans, prioriter ting. Vi må nå brette opp ermene og gi alt vi kan for å gjenoppdage ambisjonene våre og gleden ved å stå på scenen. “

Den tidligere Cortridge -treneren nølte ikke med å svare positivt på Standards oppfordring : “Jeg har snakket med Bruno Venancy og Alexandre Grosjean lenge. Vi skjønte raskt at vi var i ferd med å utvikle en felles plan. Jeg visste at det ville bli vanskelig, Men med engasjementet i arbeidet kan vi endre ting og bringe ambisjoner og et smil.

Mange smil og moro og hardt arbeid: “Spillere bør finne glede i å komme tilbake til trening. Jeg følte behovet for at et lag med tørst skulle komme ut og gjøre en forskjell. Jeg følte ikke den nedslitte gruppen gi opp hendene.

Nå er målet å jobbe med feil ting: “LPrioriteten er å hente poeng. Men det er beredskapsplaner. Hvordan gi opp mål i viktige øyeblikk av konkurransen. Hvordan forbedre prestasjonen vår til å score på noen pasninger. Du får ikke en poengsum i kontringen. Vi vil ta opp disse problemene på kort, mellomlang og lang sikt. ” Luca Elsner Enig.