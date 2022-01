Dette er en oppdatering om epidemien 28. januar

Nye aktiviteter, nye rapporter og høydepunkter: En oppdatering om den siste utviklingen i Govt-19-epidemien over hele verden.

Mer enn 660 000 mennesker har mistet livet i Russland

Russland har registrert mer enn 660 000 Kovit-relaterte dødsfall siden utbruddet, ifølge det russiske statistikkbyrået (Rosstad).

Island / Finland: Gradvis deregulering

Island planlegger å oppheve alle sine Govt-19 restriksjoner innen midten av mars, kulminasjonen av en tre-trinns avslapningsplan presentert av regjeringen på fredag. Fra midnatt fredag ​​øker volumet for folkemøter fra 10 til 50, barer, restauranter og utesteder vil kunne åpne igjen til midnatt og sosial eksklusjonsregel reduseres til én meter i stedet for to.

Den finske regjeringen har på sin side varslet at enkelte restriksjoner vil bli opphevet raskere enn forventet ettersom presset på helsesystemet avtar.

Mercks nettbrett “Aktiv“Mot Omigron

Merck’s Govt-nettbrett gjenstår “Aktiv“Mot Omicron-varianten sa det amerikanske selskapet fredag ​​at det var basert på resultatene fra seks laboratoriestudier.

Behandlingen, kalt molnupravir, er et antiviralt medikament som bør gis så snart symptomene oppstår og tas i fem dager for å hindre at viruset sprer seg igjen.

Et kompromiss om patenter “I de kommende ukene“(OMC)

“Et kompromiss kan bli funnet mellom rike land og utviklingsland når det gjelder å heve patenter for vaksiner mot Kovit-19.Neste uker“, Ble vurdert av generaldirektøren for WTO Ngozi Okonjo-Iweala i Paris fredag.

Frankrike: Rekordvekst i 2021

Etter den historiske resesjonen i 2020 forårsaket av helsekrisen, vokste den franske økonomien med 7 % i 2021, med enestående vekst i 52 år, og overgikk nivået før krisen ved slutten av året.

Kina: En ny by definert før OL

Avgjørelsen, som ble tatt bare dager før starten av vinter-OL (4.-20. februar), kommer etter en rekke hendelser i Kovit-19, denne uken da kinesiske myndigheter, taktfullt, delvis kontrollerte en stor ny by nær Beijing.

Rundt 1,2 millioner mennesker som bor i Xiong’an New-området, 100 kilometer sør for hovedstaden, har blitt forhindret fra å komme inn eller forlate boligområdene sine.

Filippinene åpner igjen grensene for vaksinerte mennesker

Myndighetene kunngjorde fredag ​​at Filippinene vil gjenåpne sine grenser for vaksinerte turister og eliminere behovet for segregering fra 10. februar.

Frankrike: Ingen syntetiske antistoffer

Det franske farmasøytiske byrået ANSM sa fredag ​​at de hadde avvist en forespørsel om godkjenning for syntetiske antistoffer mot Covit-19, produsert av det franske selskapet Cenothera.Interessert i behandling“Det er bevist på dette tidspunktet.

Positiv test for leder av den paralympiske komité

Den internasjonale paralympiske komité (IPC) president Andrew Parsons kunngjorde fredag ​​at han hadde testet positivt for Covit-19 og ikke ville reise til Beijing for OL i 2022.

Kongo: Offentlig styrke for vaksinerevinning

Kongos president Denis Sasso Nusso ba fredag ​​politi, herrer og soldater som er 99 % vaksinert mot Kovit-19, om å øke bevisstheten blant befolkningen om at den totale vaksinebeskyttelsen ikke overstiger 10 %.

Mer enn 5,63 millioner mennesker er døde

Govt-19-epidemien har drept minst 5,63 millioner mennesker over hele verden siden slutten av desember 2019, ifølge en rapport etablert av AFP fra offisielle kilder fredag ​​ettermiddag.

USA har det høyeste dødstallet på 8.78.467, etterfulgt av Brasil (625.085), India (492.327) og Russland (329.443).

Tatt i betraktning det høye antallet dødsfall direkte og indirekte knyttet til Kovit-19, anslår Verdens helseorganisasjon at antallet infeksjoner kan være to til tre ganger høyere enn offisielt registrert.