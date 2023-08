Dette er flyselskapet som mister flest bagger

Det er den ultimate frykten for enhver passasjer som går om bord på et fly, spesielt når du inviterer flere stopp på reisen: miste bagasjen underveis. Eller rettere sagt, flyselskapet du har valgt mister din verdifulle bagasje på veien. Noen selskaper ser ut til å være bedre på dette spillet enn andre. Men hvem er den dårligste studenten på dette feltet?

Her er trikset for å få vesken raskere tilbake på flyplassen:

Ryanair er i ledelsen

siden Forbes konsulent Jeg tenkte på spørsmålet. For å fastslå dette, mellom 2018 og høsten 2022, bestemme antall klager fra reisende angående tapt, skadet eller forsinket bagasje. et resultat ? Lavprisflyselskapet Ryanair kommer først, med 944 klager talt. Dette er imidlertid bare 4 % av de totalt 23 000 klagene flyselskapet mottok i denne perioden. De vanligste klagene dreide seg hovedsakelig om forsinkede fly. Motsatt var de minst hyppige klagene på tilgjengelighet.

På andreplass er det eneste ikke-lavprisselskapet blant topp fem, British Airways med 844 klager, deretter EasyJet med 565 klager. Ungarns Wizz Air (552 klager) og norske Wizz Air (419 klager) ligger rett bak. Det handler åpenbart ikke om å boikotte disse selskapene, det handler om å reise med full kunnskap om fakta. Fordi disse tapene åpenbart har en kostnad. Det anslås at tapet av en koffert i gjennomsnitt resulterer i et inntektstap på €360. Også ifølge en Forbes-konsulent er flyplassofferet med det høyeste antallet tapte bagger John F. Kennedy internasjonale lufthavn i New York.

Så du mister aldri vesken

ekspert avslørt til Irske nyheter Hvordan velge vesken for å unngå tap på flyplassen. Så han anbefalte å velge en prangende modell for ikke bare å finne den lettere blant tilstrømningen av vesker, men også for å forhindre at noen forveksler den med den på karusellen. Han sa også at det ville være et interessant tips å sjekke inn bagasjen så snart som mulig. Så, «Flyselskapets ansatte vil ha nok tid til å laste bagasjen på flyet», gi råd. Og hvis du ikke har lyst til å kjøpe en ny koffert, er det mange andre måter å tilpasse den på, som å velge et glitterklistremerke.

Topp 10 fullført:

Ryanair: 944 klager

British Airways: 844 klager

EasyJet: 565 klager

Wizz Air: 552 klager

Norsk: 419 klager

Flybe: 297 klager

Turkish Airlines: 195 klager

Virgin Atlantic: 182 klager

Klikk portugal: 160 klager

Iberia: 105 klager

Ikke gå glipp av flere livsstilsnyheter sosoir.lesoir.be Abonner nå på våre nyhetsbrev Klikk her.