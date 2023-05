«Dette er forferdelig, hvordan gjorde faren min dette?»

Declan Fuller, en 22 år gammel brite, fikk livet snudd på hodet da han innså at kona Stephanie, også 22, var utro mot ham med faren.

videoer Declan har en to år gammel datter, Willow, med Stephanie. I Mirrors spalter forklarte unggutten at han hadde overrasket Stephanie med en endagsromanse med Declans egen far, Darren, 44. En stor kalddusj for Storbritannia. «Det er fryktelig. Hvordan kunne faren min gjøre dette mot meg? Det er ikke normalt,» sier faren, som takket babymonitoren til barnet.

I september i fjor begynte Declan å mistillit til faren sin og flyttet inn hos ham og Stephanie. To måneder senere brukte han telefonen til å snu kameraet til farens soveromsdør og så ham gå inn i rommet med Stephanie. Etter lange minutter kom de ikke ut. Så han bestemte seg for at Stephanie var utro mot ham med faren sin. Til deres forsvar forklarer Darren og Stephanie til Declan at de gikk inn på soverommet for å «se The Simpsons».

«Jeg føler meg forrådt, men jeg har det bra uten dem begge,» forklarer Declan videre. Og når det gjelder faren, er det klart at den unge mannen aldri vil tilgi ham: «Hvis det ikke var for hodet mitt på skuldrene mine, hadde han allerede vært seks fot under».