Dette er fremtiden for EV-teknologi … kanskje

Hei og velkommen til en annen versjon av I Speak Electric On Beste EV. I dag ser vi på krystallkulen vår og prøver å forutsi fremtiden for EV-teknologi! Det blir vanskelig, la oss innse det. Men i det minste kan vi prøve å ha det litt gøy.

Nå skal vi ikke dekke alt dette, så la oss velge noen emner og bli sittende fast i noen detaljer.

Batterier, rekkevidde og lading

Det er umulig å forutsi hvor langt rekkevidden vil gå og hvor raskt den vil gå. For bare ti år siden kom de første moderne masseproduserte EV-ene som Renault Zoe i strømmen. Vi så en rekke av disse bilene omtrent 100 km unna. Selv om dette er mye å gjøre med de fleste menneskers daglige pendling, er det ikke veldig morsomt.

Spol frem til 2021 … Vi tilbys noen biler som lett kan passere 400 km, og 600 km under gunstige forhold. Du må tenke at du i fremtiden bedre kan se at du har nådd en avstand på 1000 km på et punkt som ikke er langt unna.

Andre transportmåter

Så langt har vi bare snakket om biler. Men som vi alle vet, er ikke bil den eneste måten å transportere på. Nå ser det ut til at den mest avanserte EV-teknologien utvikles i privat transportverden பாருங்கள் Se på hvordan Tesla drev dette.

Men vi begynner å se at teknologi blir brukt andre steder. I land som Norge og Danmark begynner vi å se elektriske båter rulle.

Det ser ut til at fremtiden for EV kan omfatte alle typer transport.

Styrker våre elbiler

I denne videoen berørte vi lading av bilene våre, hvordan det kunne endres, men vi nevnte ikke hvor strømmen kom fra. Dette er noe som endrer seg raskt.

Mikrokritter og selvforsyning er veldig utbredt. Folk installerer i økende grad solcellepaneler på takene sine. Kjøpesentre og skoler er utstyrt med solenergi og kan lade biler med overflødig energi produsert på dagtid. Bare tiden vil vise hvor langt den har kommet, men det er en fantastisk tid i historien.

Sammendrag

Vel, gleder meg til en slik fremtid! Men utrolig vanskelig … bare se på endringstakten det siste tiåret. Så det er ikke mulig å forutsi nøyaktig hva slags biler vi skal kjøre om 10 år.

Vi vil gjerne høre fra deg. Har vi avsluttet eller undervurdert noen teknologi i dag? Hvilken fremtidig EV-teknologi er du mest spent på?