Mellom 1. april 2022 og 31. mars 2023 innbragte km-avgiften på tunge kjøretøy 838,41 millioner euro, et beløp som ble delt mellom regionene i forhold til registrert trafikk. For ett år siden var omsetningen 822,4 millioner. Forskjellen er et resultat av inflasjon fordi trafikken har gått ned, som påpekt av Viapass, det interregionale byrået som motsetter seg kilometeravgifter for tunge kjøretøy.

Les også «Denne situasjonen er ikke unormal»: Dette er grunnen til at prisene ikke har beveget seg i pumpen siden 23. mai



«Mens 41,11 millioner lastebiler passerte gjennom landet vårt fra 1. april 2021 til 31. mars 2022, ble 40,28 millioner oppdaget i samme periode året etter. Nedgangen var spesielt merkbar i andre halvdel av 2022,» forklarer Johann Schöpps, Managing Direktør for Viapass. Det er det første. Siden lanseringen av denne avgiften 1. april 2016 har antall tilbakelagte kilometer i Belgia fortsatt å øke. En delvurdering for begynnelsen av 2023 viser en liten nedgang sammenlignet med samme periode i 2022. Men det er for tidlig å trekke konklusjoner.