Dette er grunnen til at Google kan slette Gmail-kontoen din om to uker

Hvis du ikke har brukt Google-kontoen din på to år, forsvinner Gmail 1. desember. Faktisk oppdaterte Google i mai i fjor sin Gmail-brukspolicy og bestemte at alle kontoer som ikke ble brukt på mer enn 24 måneder ville bli slettet.

Inntil nå har den amerikanske giganten nøyd seg med å slette Drive, Docs-filer eller sikkerhetskopier i Google Foto, spesielt fra disse inaktive kontoene. Google tar derfor et skritt videre ved å deaktivere e-postadresser knyttet til dem. Derfor vil det være umulig å sende e-poster til disse adressene når slettingen deres trer i kraft. Det vil heller ikke være mulig å opprette en konto igjen med samme adresse.

Men hvorfor går Google etter inaktive kontoer? Ifølge selskapet er dette fremfor alt et sikkerhetsspørsmål. Faktisk er det mer sannsynlig at kontoer som blir forlatt, blir målrettet av hackere. Spesielt fordi de ofte er svake, med gamle passord som er enkle å knekke fordi de er «gamle eller gjenbrukte», forklarer Google. Videre er det svært sannsynlig at en konto som har vært inaktiv i nesten to år ikke er beskyttet av det doble autentiseringssystemet. En sikkerhetssvakhet som nok en gang kommer hackere til gode. Og en hacket Gmail-konto blir raskt en vektor for deling av spam eller phishing-e-poster, for eksempel.

Hvordan forhindre at Gmail-adressen din blir slettet?

For å beholde Google-kontoen og Gmail-adressen din etter 1. desember, logger du deg på minst én gang hvert annet år. Å lese en e-post, gjøre et YouTube-søk eller laste ned en app fra Google Play-butikken er tegn på aktivitet på kontoen din som forhindrer deg i å bli slettet for inaktivitet.