Denne tirsdagen ble Free Gates Pagers’ Association tvunget til å gripe inn for å redde fem katter i et hjem i Bouquet-d’Orp i Herald etter anmodning fra en namsmann. Eieren deres forlot lokalene for kort tid siden. Men så snart vi kom dit fant de frivillige at det var 50 katter!

Dyr matet av sult ble forlatt i dette “friske hjemmet” over et område på 50 m2. Ifølge bilder tatt av foreningen og lagt ut på sosiale medier, var huset svært skittent og forsøplet. Men ifølge Franz Blu var ikke Felid død. Dyrene ble ikke chippet eller sterilisert, og mange av dem ble syke.

Denne situasjonen kan forklares med det faktum at eieren av lokalene lider av Noah-syndrom, som er en lidelse der en person samler dyr. “Vi griper inn flere ganger i året for hamstring eller nova-syndrom, men antallet og dramatiske nivåer er høyere enn noe vi noen gang har sett,” fortsatte foreningen på sin Facebook-konto.