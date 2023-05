Dette er hva kandidatene gjør ved «Ko-Lanta»-dommerhuset mens de venter på dommen fra polakkenes prøve.

Nå kapitlene Ko-Lanta: Sacred Fire Alt starter på samme måte når kandidaten som ble eliminert under forrige sending ankommer det endelige dommerhuset. Anne-Sophie investerte plassen først, etterfulgt tirsdag kveld av belgiske Helena, som ble sjokkert over en eliminering hun ikke så komme. Men hva vil kandidatene gjøre i løpet av de ti dagene som skiller dem fra prøvelsene av stillingene som skal utnevne de to finalistene de kan stemme på? Telepensjonering Løft sløret.

Radiostillhet

Dagliglivet til TF1-spilleventyrere blir ofte diskutert i media: hvordan vasker de, spiser, fordriver tiden mellom hendelsene, og hva med libidoen deres? Ofte har ikke svarene noe med det å være på ferie å gjøre. Det samme gjelder de utkastede eventyrerne, men inviteres til å danne den endelige juryen som skal avgjøre vinneren av showet. Sistnevnte finner riktignok større handlefrihet, forklarer TelepensjoneringMen den er godt konstruert.

For eksempel er det ingen tvil om å ringe til familien fordi disse kandidatene alltid er på eventyr. De har ennå ikke fått hjemreisebilletter. Så å tegne en smarttelefon er uaktuelt. Vi så det imidlertid hos alle kandidater Hellig ild På programmet som ble sendt på tirsdag, foran, synes selv hardbarka spillere det er vanskelig å leve med denne avstanden. Målet med bueskytingsprøvene er å utnevne en vinner som fremfor alt har den luksus å snakke med de nærmeste i noen minutter – akkurat i tide til å se pilen deres knekke av en av lagkameratene. og hardnakket hat. Spesielt Frédéric, Julie og Quentin, de uheldige finalistene.

Spiser og vasker

sa eventyrerne Telepensjonering Føl deg ikke dårlig om denne begrensningen. De tror det var det «Behandlet som prinser» På den endelige voldgiftsmannens bolig. I tillegg til eventyrvesken fant de bøker og andre personlige eiendeler ved å finne gjenstander de hadde forberedt i begynnelsen, noe som lot tiden gå. For de som ikke planlegger det, er produksjonen ansvarlig for å gi noe å se, bøker, brettspill, filmer. For ikke å glemme, selvfølgelig, muligheten for å spille sport, slappe av på stranden eller, rett og slett, hvile.

Men en av de mest kjærkomne aktivitetene er endelig å vaske opp og spise. Også her kapittelet om Hellig ild Tirsdagens sending er lærerik på mer enn én måte. Vi forstår alle attraksjonene ved å vinne trøstespillet når vinneren av arrangementet og dagens gjest, Gilles og Nicolas, lander på stranden, hvor to hengekøyer venter og nok til å spise ekte mat. De vet at natten blir god og at de endelig vil kunne spise noe annet enn god mat. forklarer Gilles og peker på den store bollen med stekt ris. Hver bit var mer enn hans daglige måltid på leiren. Eventyrere er enstemmige på dette punktet: det som mest prøver å overleve i Ko-Landa er sult.