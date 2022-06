Dette er ikke lenger et rykte, det har blitt bekreftet: fremmede kommer tilbake på TV

Det ukjente reformeres! Dette er absolutt ikke et rykte lenger. TF1 annonserte dette under en pressekonferanse 23. juni, midt i en rekke andre kommende prosjekter. Fordi denne returen vil være på antennen. Alle tre ble enige om å nekte den mest attraktive sjekken fra kjeden for reformer tidligere. Didier Borden droppet brikken på France Inter i januar i fjor. Han forklarte imidlertid at de nektet den mest attraktive planen uten å avsløre beløpet. «Ikke å miste sjelen vår», Han la til. Komikeren og komikeren sa: «Det viktige i en ung kunstners liv er å si nei. Ikke mange ting. Ting som kan tjenes på en uke ved å jobbe i tre år med fremmede.»



«Les hunters», «Rap-Tout», «Auteuil Neuilly Passy» …





Didier Borden, Bernard Campbell og Pascal Legitimus skal lede en novelle. Det ukjente reformeres. Det var på Anton 2 på begynnelsen av 90-tallet, mens det var den første franske kanalen som sendte begivenheten i beste sendetid, som senere ble France 2. TV av fremmede. De vil ikke bare animere prosjektet fordi kjendiser vil bli med for å gjenskape sine mest kultportretter. Vi tenker på dem som «jegere» («Det er godt og dårlig»)På politistasjonen er den mytiske karikaturen av de tapte fra syne tapt fra forskning og denne linjen: «Vi vil ikke savne deg». Eller for sketsjene når de tre kommenterer i friidrettsmesterskapet («Det plager oss ikke …») Uforglemmelige, selvfølgelig, sanger som aldri unnlater å kalle seg selv TV av fremmede : «Les Rap-Tout», «Auteuil Neuilly Passy», etc.

Ingen sendingsdato er annonsert ennå, og TF1 sa at showet vil være åpent for publikum i løpet av de kommende månedene. Forstå neste sesong.

Bernard Campbell, veldig skeptisk

Det har vært måneder, til og med år, at Inconese-reformen kommer tilbake til teppet uten noen gang å virke. Når de ble intervjuet individuelt, var hver hovedperson alltid veldig unnvikende i denne forbindelse. Selv om de var villige til å snakke om kommende filmer, var det ganske sprøtt når det kom til å snakke om å komme tilbake på scenen eller på TV.



Ifølge Didier Borden har dette falt spesielt på Bernard Campans side. Han innrømmet det da han var gjest på RTL tidligere i år. I fravær av 30 år fryktet han at i dag, med å beholde alderen og kroppsbygningen, var de ikke noe mer enn en karikatur av hva de var.

Hva lovet Bernard Campan og hevet vekten til støtte for TF1s tilbud? Mysterium. For å finne det, må du vente på beste sendetid. Til og med

Et annet kultshow, en gutt, en jente har rett til bonusen

Merk at TF1 tegner en annen kolonne som ligner den som ble annonsert for Les Inconus. Dette er nok en kulthit avslørt av den første kanalen: En gutt er en jente ! Couchou og Loulou har rett til begivenhetsbonusen deres når deres mest populære scener gjenoppføres med andre skuespillere.

To kommende filmer: en oppfølger til Les Trois frères og Riad Sattoufs prosjekt

Hvis kultrioen av franske komikere lenge hadde spilt i hemmelighet om fremtiden deres, ville han ikke ha lagt skjul på mye om planene deres på kino. Det er ingen hemmelighet at de jobber med to filmer. Historien deres begynner med den tredje delen av De tre brødrene. Didier Borden bekreftet det på BFM TVs mikrofon. De «Tre brødre»burde bli «Tre besteforeldre»Han forklarte at denne gangen ville eventyret finne sted utenfor Frankrike. Regissør Xavier Whileer (SuksessI oppkomsten av Nicolas Sarkozy) vil bli kontaktet for opptak av filmen.

Ikke mye er kjent om den andre filmen de skal spille i. Det er et prosjekt ledet av tegneserieforfatteren Riyad Satouf, med hovedrollene Borden, Anger og Legitimus i forskjellige roller. Filmen «A Little Illusion» overleverte Didier Borden til BFM TV.