Dette er ikke raske radioutbrudd, men ultraraske radioutbrudd!

Dette vil også interessere deg [EN VIDÉO] Raske, repeterende radioutbrudd Opprinnelsen til raske radioutbrudd, eller Fast Radio Burst (FRB), forblir et mysterium. Noen…

Raske radioutbrudd, eller raske radioutbrudd (FRB) for engelsktalende, er fenomener som beholder sin del av mystikk. De er blant de mest energiske astronomiske fenomenene. I stand til å frigjøre like mye energi som vår sol på flere år på bare noen få tusendeler av et sekund, noen få millisekunder. Og et team rapporterer i dag i bladet. Natur astronomi har oppdaget enda mer overraskende. Ultraraske radioutbrudd. FRB-er som ikke varer mer enn noen få milliondeler av et sekund, noen få mikrosekunder.

Noen få mikrosekunder for et radioutbrudd

Det er takket være prosjektet. Innovativ lytting – et program som tar sikte på å finne intelligente utenomjordiske livsformer i universet vårt – som astronomer har gjort oppdagelsen. De jobbet med 5 timer med data registrert fra en kjent rask radioserie, FRB 20121102 A. De delte hvert sekund av de første 30 minuttene inn i 500 000 bilder og stolte deretter på maskinlæring for å isolere uregelmessigheter i alle disse dataene.

På denne måten identifiserte forskerne åtte ultraraske radioutbrudd. Hendelser som ikke varte mer enn ti milliondeler av et sekund. Derfra til å forestille seg at det mangler en hel populasjon av FRB-er i astronomenes data er bare ett skritt. Hvilke forskere har tenkt å krysse.

Ultraraske radioutbrudd for å kartlegge det interstellare mediet

Men for å gjøre dette, må de finne data som er detaljerte nok til å kunne skjære dem med den presisjonen som kreves for å søke etter ultraraske radioutbrudd. Hvis astronomer lykkes, vil de kunne bruke disse nye FRB-ene til å kartlegge det interstellare mediet med enda større presisjon. Litt som om verden lyser opp når du bytter briller.