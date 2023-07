Dette er landet du aldri bør havne i

Fra en kultur til en annen får tipsing svært forskjellige symboler. Mens det i Europa blir godt mottatt som et tegn på kundetilfredshet, anses det som en skam i enkelte land.

Hvert land har sine egne regler, så det er en god idé å finne ut av det før du reiser til utlandet for å unngå å gjøre feil. Referanser fra land som Hellas, Portugal, Italia eller Belgia er valgfrie. I Tyskland foretrekker vi å gi den personlig fremfor å legge den på bordet. I Australia er dette ikke obligatorisk siden 10 % serviceavgiftsskatt allerede er inkludert i regningen. På den annen side, i USA og Canada, er det nesten obligatorisk å tipse 15 til 20 % av regningen, siden tips bidrar til den totale inntekten til de som jobber på barer eller restauranter og tjener minstelønn.

Det er ingen tipping i Japan

Motsatt anser spesielt ett asiatisk land å tippe som en skam. I Japan er alle gebyrer, inkludert servicegebyrer, inkludert i regningen. Hele personalet på et etablissement streber etter å yte utmerket service under alle omstendigheter. Så å gi et tips er ensbetydende med å ta arbeideren ut av normen. «Japanerne ser på det som en ære å gjøre jobben sin godt, så tips blir ikke verdsatt fordi det betyr at de ikke gjorde jobben sin bra.»Reisejournalist Tijn Kramer forklarer Maksimum. Former for bonuser kan finnes i form av konvolutter, men i helt spesifikke sammenhenger.

Ja, japansk kultur er streng på verdighet, respekt og hardt arbeid. Så ikke bli overrasket over å finne en japansk ansatt etter deg hvis du legger igjen noen få mynter på bordet. For dem tyder det på at du synes synd på dem eller at du tror de ikke tjener nok penger og du vil hjelpe dem. Kort sagt, denne gesten – selv om den er nådig – anses som direkte uhøflig. Det er ikke nødvendig å overføre våre vestlige verdier dit, så vi prøver å tilpasse oss japanske skikker.

Noen få unntak

Som alltid er det noen unntak. I Japan er reisebyråer vant til å forholde seg til utenlandske reisende og har ikke noe imot å ta imot små beløp som tips. Det er imidlertid ikke noe fast beløp i dette tilfellet. Turledere og tolker er mer sannsynlig å godta et tips fordi de vet hvor viktig de ekstra pengene er for oss og derfor ikke ser det som en krenkelse.

Den siste viktige regelen i Japan er ikke å gi penger direkte i form av sedler eller mynter. Vi legger dem forsiktig i en konvolutt, som vi lukker forsiktig. Du kan gi den personlig eller la den ligge et sted for oppmerksomheten til personalet, for eksempel hotellrommet ditt.

