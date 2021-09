Dette er Norge, et vikingskip brakt til vår tid, null utslipp

Norge kom til Florida, i hvert fall i arkivform 160 m luksusyacht Inspirert av skjønnhet Vikingskip Og de fantastiske lysene. Det er det siste konseptet til designeren, spesielt den norske, Kurt strand, som kalles Norge.

Kust Strand tok seriøst oppgaven med å forestille seg hvordan et moderne vikingskip ville se ut Teknikk rom Falcon dekkmaster er laget av karbonfiber.

Møt den smarte yachten DRAKKAR S, et nautisk konsept inspirert av Viking

Bilder: Kurt Strand

Norge, et vikingskip brakt til vår tid

Norge går frem takket være Tre 96 meter høye master som kan roteres elektrohydraulisk, kan seilene være Brett ut og rull på bare tre minutter Takket være det unike håndteringssystemet er manøvrer mer presise og kan brukes flere ganger og i lengre perioder, selv i trange havner.

Ved å ha tre seil som gradvis kan kastes på masten på en kontrollert måte, vil det ikke være nødvendig for mannskapet å hjelpe til med oppgaven. Roterende kraner gjør det mulig Båten trenger ikke å være i vind Å heise eller rulle seilene og mastene kan roteres for å redusere strømmen.

Bilder: Kurt Strand

Solteknologi for å erobre havet

lys 6000 kvadratmeter dekket med Fleksibelt solcellearkEnergien vil bli lagret i en batteribank og kan brukes direkte til å produsere hydrogen om bord. Når det ikke er vind eller sol, kan yachten gå Hydrogen drivstoff kraftceller.

Norge har en kapasitet på opptil 24 gjester hva kan oppta 12 luksussuiterEt treningsstudio, spa, kino og sykehus pluss 40 besetningsmedlemmer. Vi vil få Heliport Ved baugen av båten med heis til hangaren under dekk og et stort basseng på akterdekket.

Bilder: Kurt Strand

Strandklubben vil ha et bredt utvalg av båter, ATV, vannscooter og vannattraksjoner, samt en plass strandcruise elektrisk “limousine” 40 fot amfibisk og nedsenkbar.