Dette er selskapene som kuttet handelsbåndene med Russland

Den svenske lastebilprodusenten Volvo har midlertidig stanset produksjonen ved fabrikken i Kaluga i Russland på grunn av krigen i Ukraina. En talsmann for selskapet sa at salget i Russland også hadde stoppet.

Fabrikken, som ligger sør for Moskva, sysselsetter 700 personer. Ytterligere 600 ansatte driver med salg og vedlikehold i Russland. Totalt utgjør salget i Russland og Ukraina 3,5 % av konsernets totale nettoomsetning.

Daimler Truck har også stoppet samarbeidet med Russland

Verdens største lastebilprodusent, Daimler Truck, har også stanset driften i Russland inntil videre. Samarbeidet med lastebilprodusenten KamAZ, som forsyner den russiske hæren, er også suspendert. «I lys av hendelsene de siste dagene har vi besluttet å stanse våre aktiviteter umiddelbart.sa en talsperson for gruppen som lager Mercedes-Benz lastebiler.

Samarbeidet med KAMAZ er spesielt berørt. Daimler hjelper det russiske selskapet ved å gi det visse teknologier. KAMAZ er landets største lastebilprodusent, og produserte mer enn 44 000 kjøretøy i fjor. Den forsyner også den russiske hæren med pansrede biler og transportkjøretøyer.

Ifølge det tyske avisen Handelsblatt søker også morselskapet Mercedes-Benz å gi fra seg sin 15% eierandel i Kamaz så snart som mulig.

BP forlater den russiske hovedstadsgiganten Rosneft, taper nesten 7 % på aksjemarkedet

For sin del større drivstoffselskap BP kunngjorde søndag at de vil forlate den russiske hovedstaden, giganten Rosneft, som de har en eierandel på 19,75%. I en pressemelding spesifiserte gruppen at administrerende direktør Bernard Looney ville trekke seg fra Rosnefts styre «med umiddelbar virkning».

– Russlands angrep på Ukraina er en aggresjon med tragiske konsekvenser i hele regionen.BPs styreleder Helge Lund kommenterte.

«BP har operert i Russland i mer enn 30 år (…), men denne militære aksjonen representerer en grunnleggende endring. Den har ført til at BPs styre etter en grundig prosess konkluderte med at vår deltakelse i Rosneft, en statseid selskap, jeg kunne ikke fortsette»han la til.

I likhet med BP er også den russiske oljegiganten Rosneft børsnotert i London. Tilstedeværelsen blant aksjonærene i BP siden 2013, som har den nest største eierandelen etter den russiske staten, har vært gjenstand for jevnlig kritikk i Storbritannia.

Etter denne tilbaketrekkingen indikerte BP at konsernet vil gjøre en avsetning i regnskapet for første kvartal 2022, som vil bli offentliggjort i mai.

Den britiske oljegiganten BP falt på London-børsen mandag, dagen etter at de kunngjorde sin tilbaketrekning fra den russiske giganten Rosneft, som den tidligere eide en eierandel på 19,75 % i, i kjølvannet av Ukrainas «aggresjon» fra Russland.

Rett etter 1110 GMT falt BP-aksjen 5,57 % til 357,40 pence, som representerte et fall på mer enn 4 milliarder pund i markedsverdi. På sin side kollapset Rosneft, hvis kapital også er notert på det britiske markedet, 41,37 % til 2,74 dollar.

Tui Cruises kansellerer stoppet i St. Petersburg

Mandag kunngjorde cruiseselskapet Tui Cruises at det trekker St. Petersburg fra sin tidsplan som svar på den russiske invasjonen av Ukraina. Reiser etiske hensyn. En talsmann for den russiske byen sa at den er fjernet fra cruiseprogrammene for sesongen mai-oktober.

Konkurrenten, Aida Cruises, forventes å følge etter. Hun kunngjorde at timeplanen hennes for sommersesongen vil endres i løpet av de kommende dagene.

Shell trekker seg fra sine prosjekter i Russland med Gazprom

Den britiske olje- og gassgiganten Shell kunngjorde at de gir opp sine eierandeler i flere joint ventures med Russlands Gazprom-konsern i Russland, på grunn av den russiske invasjonen av Ukraina, i likhet med sin landsmann BP. «Vi tok beslutningen om å forlate med overbevisning«, beroliget Shells administrerende direktør, Ben van Beurden, i en pressemelding sendt til London Stock Exchange.

Verdien av disse aksjene utgjorde tre milliarder dollar ved utgangen av 2021, og inkluderte særlig selskapets deltakelse i gassprosjektet Sakhalin 2 i det russiske Fjernøsten, ifølge pressemeldingen.