«Dette er siste sjanse til å delta, han brast i tårer»: Belgia kvalifiserer seg til verdenscuppen… Bakverk!

På slutten av to dager med konkurranse i Paris, fikk det svart-gul-røde laget en skål i siste liten fra arrangementets ærespresident.

De var varme. Etter fem og en halv time med forsøk og omtrent to timer med rådgivning, gikk Raoul Andreessen og Jordi van Kemschek fra tårer til glede. Tårer først ved å oppdage den europeiske scenen som tilsvarer kvalifisering til den prestisjetunge verdensturneringen. Med 3.424 poeng vant Frankrike gull, spesielt takket være en «flyktig» iskake med fersk pæresorbet. Italia (2.905 poeng) rykket deretter opp til andreplass, mens England (2.629 poeng) tok sisteplassen.

Juryen for kontinentale arrangementer kan imidlertid tildele en «Joker» til en ikke-kvalifisert skvadron, slik den anser som lovende. Under denne europacuppen, «så jeg lag med mye potensial, dette landet ligger mitt hjerte nært fordi jeg også jobber der: det er Belgia», begynte Stephane Leroux, Mailleur Ouvrier de France og ærespresident for denne turneringen, under tildelingen seremoni. Det siste passet til Lyon gikk til det belgiske paret som fikk 2.428 poeng.

Kaptein Marijn Coertjens, med en pallplassering i 2011, lot sine mindre erfarne kolleger prøve seg i europeisk konkurranse. «Det var hans siste sjanse til å delta i verdenscupen igjen, og han brast i gråt,» kommenterte Patrick Abrien, generalsekretær for det belgiske laget «Pastry Lions».

Før konditorer fra Flat Base kom, ble den også laget fra Sverige og Sveits. Av de syv konkurrerende landene er Danmark det eneste som returnerer tomhendt.