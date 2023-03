«Dette er umenneskelig», «Denne situasjonen er bokstavelig talt ikke lenger mulig»…

Bilistene klager også over å være ute av stand til å kjøre. De kommer ikke gjennom og må stå i kø i timevis. For eksempel i Hoboken var senteret åpent til klokken 17, men dørene stengte klokken 12 på grunn av overbefolkning. «Jeg kom til teknisk kontroll i Hoboken kvart på elleve, så jeg er der fortsatt», sa Chris til kollegene våre fra Ladsday News ved 13-tiden.

For et år siden bestemte Flandern seg for å gå tilbake til teknisk kontroll uten møte. Problematisk, fordi problemene hoper seg opp i de samme scenene om og om igjen: lange køer foran ulike inspeksjonssentraler. Denne onsdagen skjer det igjen flere steder i Flandern.

Et lite stykke papir

«Det er andre som venter bak meg. I en av disse bilene gikk agentene for å legge et lite stykke papir: «Siste tekniske inspeksjon». Det vil si at fem timer før campus stenger, observeres ingen nye kjøretøy. Det er en situasjon der Chris blir opprørt. «Det går ikke fremover, det tar veldig lang tid. Jeg tror faktisk ikke det er mulig som bilist at du skal stå i lang kø for en bilkontroll.»