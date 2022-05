Dette funnet bekrefter en umiddelbar utgivelse

Hvis vi tror på denne nye informasjonen, er det ingenting som nærmer seg den første smarttelefonen kalt Telefon (1). Den er sertifisert av BIS (Bureau of Indian Standards) i India og må dra nytte av internasjonal publisering.

Etter at han forlot OnePlus i 2020, har Carl Pei vært involvert i produksjonen Gå tilbake til smarttelefonmarkedet. Lansert i en ny åpning kalt Ingenting, filtrerer den informasjon om telefonen (1) til trips and drops. Ørehodetelefoner (1) Begynnelsen på det unge merket Nevnt med flauhet Dets fremtidige produkt i begynnelsen av året. Ingenting i denne kategorien antas å bringe frisk luft og har mange partnere.

(1) kan telles på telefonen Qualcomm-støtte Til Snapdragon-prosessoren. Samsung Når du ser på skjermen Sony Fokuser på fotosensorer. Alle er klassiske allierte som har bevist seg selv, men ingen har utvidet seg på maskinvareenheter. Vi vet også at enheten er avhengig av en «Ren Android-opplevelse» Med Ingenting OS-grensesnitt.

MySmartPrice-siden og lekeren Mukul Sharma fant telefonen (1) Sertifiseringsdokumenter BIS (Bureau of Indian Standards). Modellnummer A063 står for Nothing smartphone, som bekrefter at lanseringen nærmer seg. Mer enn en åpenbaring, det er en bekreftelse siden Carl Pei allerede har annonsert en utgivelse i sommer. Ukjent produsent Det er ingen forsinkelse Og vil virkelig lansere sin første telefon Mellom juni og september.

[Exclusive] Ingenting kan bekrefte at telefonen (1) er i sluttfasen av intern testing i India. Denne enheten forventes å bli lansert i landet snart.

Når det gjelder det globale markedet, har volumproduksjon startet i ulike eurasiske land

Retweet gjerne# Ingen – Mukul Sharma (varelister) 13. mai 2022

På sin side går Mukul Sharma til den grad å markere inngangen til telefonen (1) «I sluttfasen av intern testing» I India. Bortsett fra Europa vil smarttelefonen også være tilgjengelig på det indiske markedet. Det unge merket nevnte også at det har blitt stramt Distribusjonspartnerskap Med noen operatører eller selskaper, inkludert O2 (Storbritannia), Telekom Deutschland (Tyskland) og Flipkart (India).

Sammen med min forrige lekkasje så jeg også tilstedeværelsen av Nothing Phone (1) (modellnummer Nothing A063) på det indiske PIS-sertifiseringsnettstedet. Enheten har fullført innsettingsprosessen i BIS.# Ingen # Ingen Telefon 1 pic.twitter.com/wN3lPHM5IE – Mukul Sharma (varelister) 13. mai 2022

Ingen telefon (1): Hva kan vi forvente av disse egenskapene?

De første lekkasjene indikerer tilstedeværelse 6,43-tommers AMOLED-skjerm Vises i full HD+. Det vil dra nytte av fornyelsesraten 90 Hz Og innebygd i en brikke Snapdragon 778G. Dette skal gi SoC-kompatibilitet for mellomstore Android-smarttelefoner 5G.

På bildesiden, forvent å finne en Tre kameraer På baksiden av enheten. En nøkkelsensor 50 megapiksler Led dansen støttet av moduler på 8 og 2 megapiksler. Fronten på smarttelefonen vil ha et 32 ​​megapiksel frontkamera. Til slutt, a 4500mAh batteri Vil være ansvarlig for mating av denne strukturen. På papiret er det ingenting som retter seg mot videregående skole.

I mange tilfeller har merket uttalt at det ønsker å differensiere seg gjennom brukeropplevelse. Før du går videre, er det fornuftig å begynne å skape et navn for deg selv med en mer tilgjengelig modell.